Большой телевизор и массаж ног: представлен китайский электрокар по цене Camry (фото)

Недорогой китайский электромобиль Skyworth Skyhome буквально напичкан современными технолониями. Седан способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с.

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В Китае презентовали новый Skyworth Skyhome. Футуристический электромобиль является концептом, но должен стать серийным в 2024 году. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Электромобиль оснащен 617-сильной установкой

Skyworth Skyhome будет стоить от 220 000 до 250 000 юаней ($31 000 – 35 000) – на уровне Toyota Camry. Седан станет более доступной альтернативой Tesla Model 3, причем с гораздо более богатым оснащением.

На передней панели установлен изогнутый дисплей

Китайский электромобиль отличается элегантным обтекаемым силуэтом с выраженным "носом", покатой крышей и тоненькими диодными фарами и фонарями. Задние двери открываются против движения.

Сиденья оснащены электроприводом, вентиляцией и массажем ног

В салоне Skyworth Skyhome установлен руль-штурвал, а на передней панели размещен широкий изогнутый дисплей. К тому же, установлены экраны в подголовниках передних сидений а из потолка раскладывается огромный телевизор.

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Внутри установили четыре отдельных кресла с электроприводом, вентиляцией и даже подставками для ног с массажем. В центральной консоли находится холодильник.

Сзади раскладывается огромный телевизор

Новый Skyworth Skyhome получил два электромотора общей мощностью 617 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с. Запас хода не раскрывают, но сообщают, что китайский электромобиль оснащен пневмоподвеской и управляемыми задними колесами.

Ранее Фокус сообщал, что на европейский рынок выходит недорогой китайский электрокроссовер с запасом хода свыше 500 км.

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