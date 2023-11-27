Великий телевізор і масаж ніг: представлений китайський електрокар за ціною Camry (фото)

Недорогий китайський електромобіль Skyworth Skyhome буквально напханий сучасними технолоніями. Седан здатний розігнатися до 100 км/год за 3,5 с.

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У Китаї презентували новий Skyworth Skyhome. Футуристичний електромобіль є концептом, але має стати серійним у 2024 році. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Електромобіль оснащений 617-сильною установкою

Skyworth Skyhome коштуватиме від 220 000 до 250 000 юанів ($31 000 — 35 000) — на рівні Toyota Camry. Седан стане більш доступною альтернативою Tesla Model 3, причому з набагато багатшим оснащенням.

На передній панелі встановлено вигнутий дисплей

Китайський електромобіль вирізняється елегантним обтічним силуетом з вираженим "носом", похилим дахом і тоненькими діодними фарами та ліхтарями. Задні двері відчиняються проти руху.

Сидіння оснащені електроприводом, вентиляцією і масажем ніг

У салоні Skyworth Skyhome встановлено кермо-штурвал, а на передній панелі розміщено широкий вигнутий дисплей. До того ж, встановлено екрани в підголівниках передніх сидінь, а зі стелі розкладається величезний телевізор.

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Усередині встановили чотири окремі крісла з електроприводом, вентиляцією і навіть підставками для ніг з масажем. У центральній консолі знаходиться холодильник.

Ззаду розкладається величезний телевізор

Новий Skyworth Skyhome отримав два електромотори загальною потужністю 617 к.с. і здатний розігнатися до 100 км/год за 3,5 с. Запас ходу не розкривають, але повідомляють, що китайський електромобіль оснащений пневмопідвіскою і керованими задніми колесами.

Раніше Фокус повідомляв, що на європейський ринок виходить недорогий китайський електрокросовер із запасом ходу понад 500 км.

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