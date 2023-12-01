В Украине вскоре появится самый мощный грузовик в мире (фото)

Седельный тягач Sitrak C9H получил 16,6-литровый турбодизель мощностью 800 сил. Китайский грузовик отличается богатым оснащением.

На украинский рынок выйдет новый Sitrak C9H. Сверхмощный седельный тягач из Китая появится в нашей стране в 2024 году. Об этом сообщает Auto-Consulting.

Новый Sitrak C9H – самый мощный серийный седельный тягач в мире. Грузовик оснастили 16,6-литровым турбодизелем Weichai на 800 л. с. и 3750 Н∙м.

Седельный тягач появится в Украине в 2024 году

Таким образом, грузовик Sitrak C9H на 50 л. с. мощнее Volvol FH16, у которого он отобрал титул самого мощного седельного тягача. К слову, шведская модель уже есть в Украине.

Седельный тягач Sitrak оснащен 16-ступенчатой автоматической КПП Sinotruk S-AMT16 и имеет колесную формулу 6Х4. Его мосты построены по технологи MAN, а межосевые и межколесные дифференциалы снабжены блокировками. Также предусмотрена пневмоподвеска на ведущих осях.

Грузовик получил цифровую панель приборов и тачскрин

В кабине Sitrak C9H плоский пол и установлены анатомические регулируемые кресла и широкое спальное место. Китайский грузовик получил цифровую панель приборов, сенсорный дисплей, многофункциональный руль, кондиционер, электростеклоподъемники и кнопку запуска двигателя.

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