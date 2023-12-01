Самый дешевый кроссовер Kia показали на первых официальных изображениях

Kia Sonet — компактный 4,0-метровый кроссовер стоимостью от 9500 долларов. Бюджетная модель доступна в бензиновых и дизельных версиях.

Опубликованы официальные изображения нового Kia Sonet. Компактный бюджетный кроссовер пройдет фейслифтинг и будет презентован 14 декабря. Об этом сообщает официальный сайт Kia.

Кроссовер стоит от 9500 долларов Фото: Kia

Четырехметровый Sonet – самый дешевый кроссовер Kia: его цена стартует примерно с 9500 долларов. Для снижения себестоимости его производство наладили в Индии и именно там состоится презентация обновленной модели.

Ранее кроссовер рассекретили на шпионских фото Фото: Autocar Дизайн авто стал агрессивнее Фото: Autocar

Судя по тизерам и опубликованным ранее шпионским фото, новый Kia Sonet 2024 станет агрессивнее на вид. У кроссовера новые Г-образные фары, массивный передний бампер и увеличенная решетка радиатора. Фонари стали немного тоньше.

Салон Kia Sonet показали только частично, но видно, что автомобиль получил цифровой щиток приборов и новые кнопки на центральной панели. За доплату предложат бесключевой доступ, 10,25-дюймовый тачскрин, аудиосистему Bose, навигацию, парктроник и беспроводную зарядку для смартфонов.

В салоне появится цифровой щиток приборов Фото: Kia

Ожидается, что кроссовер Kia Sonet сохранит бензиновые моторы объемом 1,2 (83 л. с.), 1,5 л (115 л. с.) и 1,0 турбо (120 л. с.), а также 1,5-литровый турбодизель на 116 л. с. Для разных версий модели предлагают 6-ступенчатые механическую, автоматическую и роботизированную КПП, а также вариатор.

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