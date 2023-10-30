Альтернатива Sportage: раскрыты подробности недорогого электрокроссовера Kia (фото)

Электрический кроссовер Kia EV5 предложен в версиях мощностью до 313 сил и способен проехать 700 км без подзарядки. Модель можно оснастить парковочным автопилотом и системой полуавтономного вождения.

Related video

Появилась новая информация про электромобиль Kia EV5. Кроссовер поступит в продажу до конца года по цене от 21 800 до 31 400 долларов. Об этом сообщает сайт Autohome.

Новый Kia EV5 станет конкурентом Volkswagen ID.4 и электрическим аналогом Sportage, ведь относится к тому же классу кроссоверов. Он несколько крупнее и просторнее бензинового собрата.

Электрокроссовер доступен в версиях на 218 и 313 сил Фото: Kia

Габариты Kia EV5 2024:

длина – 4 615 мм;

ширина – 1 875 мм;

высота – 1 715 мм;

колесная база – 2 750 мм.

Рубленный дизайн выполнен в духе старшей модели Kia EV9. У кроссовера высокий капот и тоненькие диодные фары.

На передней панели установлен трехсекционный дисплей Фото: autohome.com.cn

В салоне Kia EV5 2024 на передней панели установлен широкий трехсекционный дисплей. Мультимедийная система дополнена играми и мессенджером WeChat. За доплату предложена проекция на лобовое стекло.

Электромобиль Kia EV5 получил бокс в подлоконике с функциями подогрева и охлаждения напитков, а пол в багажнике поднимается и превращается в полку. Среди опций есть доступ в салон со смартфона, трехзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, вентиляция кресел, камеры кругового обзора, парковочный автопилот и система полуавтономного вождения.

Kia EV5 просторнее, чем Sportage Фото: autohome.com.cn

Новый Kia EV5 предложат в двух версиях. Заднеприводная модификация является 218-сильной и оснащена батареей на 64 кВт∙ч, а ее запас хода составит 530 км.

Важно

Kia представила экономичное семейное авто с оригинальным дизайном (фото)

Вариант с полным приводом мощностью 313 л. с. получит батарею емкостью 88 кВт∙ч и сможет проехать до 700 км без подзарядки. Максимальная скорость в обеих версиях ограничена на 185 км/ч.

Пол багажника можно превратить в полку Фото: autohome.com.cn

Электрический кроссовер Kia можно зарядить в быстром режиме на 80% за 27 минут. Также предусмотрена функция двунаправленной зарядки, то есть можно питать различное электрооборудование.

Ранее Фокус рассказывал про обновленный седан Kia K5 2024.

Тажке мы писали про самый дешевый кроссовер Kia за $9500.