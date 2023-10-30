Альтернатива Sportage: розкрито подробиці недорогого електрокросовера Kia (фото)

Електричний кросовер Kia EV5 запропонований у версіях потужністю до 313 сил і здатний проїхати 700 км без підзарядки. Модель можна оснастити паркувальним автопілотом і системою напівавтономного водіння.

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З'явилася нова інформація про електромобіль Kia EV5. Кросовер надійде в продаж до кінця року за ціною від 21 800 до 31 400 доларів. Про це повідомляє сайт Autohome.

Новий Kia EV5 стане конкурентом Volkswagen ID.4 та електричним аналогом Sportage, адже належить до того ж класу кросоверів. Він дещо більший і просторіший за бензинового побратима.

Електрокросовер доступний у версіях на 218 і 313 сил Фото: Kia

Габарити Kia EV5 2024:

довжина — 4 615 мм;

ширина — 1 875 мм;

висота — 1 715 мм;

колісна база — 2 750 мм.

Рубаний дизайн виконаний у дусі старшої моделі Kia EV9. У кросовера високий капот і тоненькі діодні фари.

На передній панелі встановлено трисекційний дисплей Фото: autohome.com.cn

У салоні Kia EV5 2024 на передній панелі встановлено широкий трисекційний дисплей. Мультимедійна система доповнена іграми та месенджером WeChat. За доплату запропоновано проєкцію на лобове скло.

Електромобіль Kia EV5 отримав бокс у підлокітнику з функціями підігріву та охолодження напоїв, а підлога в багажнику піднімається і перетворюється на полицю. Серед опцій є доступ до салону зі смартфона, трьохзонний клімат-контроль, електропривод дверей багажника, вентиляція крісел, камери кругового огляду, паркувальний автопілот і система напівавтономного водіння.

Kia EV5 просторіший, ніж Sportage Фото: autohome.com.cn

Новий Kia EV5 запропонують у двох версіях. Задньопривідна модифікація є 218-сильною та оснащена батареєю на 64 кВт∙год, а її запас ходу становитиме 530 км.

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Варіант із повним приводом потужністю 313 к. с. отримає батарею ємністю 88 кВт∙год і зможе проїхати до 700 км без підзарядки. Максимальна швидкість в обох версіях обмежена на 185 км/год.

Підлогу багажника можна перетворити на полицю Фото: autohome.com.cn

Електричний кросовер Kia можна зарядити у швидкому режимі на 80% за 27 хвилин. Також передбачена функція двонаправленої зарядки, тобто можна живити різне електрообладнання.

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