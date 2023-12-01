Audi представили экстремальный электромобиль для ралли "Дакар" (фото)

Для ралли "Дакар" 2024 инженеры исправили множество проблем болида Audi RS Q e-tron. Электромобиль стал мощнее и прочнее в сравнении с предшественником.

Электромобиль Audi RS Q e-tron получил множество улучшений для ралли "Дакар" 2024 года. Инженерам удалось исправить множество проблем, обнаруженных во время гонки в прошлом году. Об этом сообщили на сайте бренда.

Audi RS Q e-tron в 2023 году показал себя далеко не с лучшей стороны. Два из трех болидов сошли с дистанции из-за механических поломок.

Новый технический директор доктор Леонардо Паскали поручил инженерам сделать электромобиль более конкурентоспособным. Для этого в конструкцию болида было внесено множество изменений.

Инженеры доработали конструкцию Audi RS Q e-tron Фото: Audi

В этом году пилот Карлос Сайнс перевернул свой Audi RS Q e-tron на девятом этапе. Поэтому инженеры снизили пиковое вертикальное ускорение для болида.

Пружины и амортизаторы были изменены для лучшего распределения нагрузки. Спереди появился противоударный бокс из полимера, армированного углеродным волокном.

Audi RS Q e-tron стал устойчивее Фото: Audi

Сиденья также были доработаны. Они лучше распределяют нагрузки, особенно при высокой температуре воздуха.

Колесные диски болида стали прочнее. Вес электромобиля стал немного больше (2010 кг), но это компенсировали более легким капотом и уменьшением размеров тормозных суппортов.

Audi RS Q e-tron оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 389 л.с. Он питается от аккумуляторной батареи емкостью 50 кВт∙час и 2,0-литрового бензинового двигателя, который выполняет роль генератора.

Ралли "Дакар" 2024 года начнется 5 января в Аль-Уле, Саудовская Аравия. Команда Audi Team Sport, как и в этом году, представит три болида для соревнований.

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