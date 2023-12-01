Роскошная маршрутка: китайцы представили премиальный автобус в стиле Toyota (фото)

Hongqi Guoyue будет конкурировать с автобусом Toyota Coaster, но предлагает более роскошный интерьер. Новинка оснащена 303-сильным двигателем, а расход топлива составляет 15,9 литра на 100 км.

Модельный ряд Hongqi пополнит премиальный пассажирский автобус Guoyue. Новинка получила стильный дизайн и роскошный интерьер. Об этом рассказали на сайте LaiTimes.

Этот автобус будет конкурировать с Toyota Coaster, который имеет большой спрос в Китае. В Hongqi решили выпустить похожую модель.

Спереди Hongqi Guoyue расположены раздельная оптика и массивная хромированная решетка радиатора. На бампере есть широкий воздухозаборник.

Сзади разместили большие вертикальные фонари. Сзади также присутствует хромированная отделка.

Сзади установлены вертикальные фонари Фото: Weibo

Габариты Hongqi Guoyue:

длина — 7295 мм;

ширина — 2090 мм;

высота — 2785 мм;

колесная база — 3990 мм.

Интерьер автобуса рассчитан на 17 или 23 посадочных места. При этом сиденья выполнены из кожи и имеют регулировку наклона спинки. Также в отделке присутствуют дерево и ткань.

В интерьере присутствует отделка из кожи и дерева Фото: Weibo Hongqi Guoyue может вместить до 22 пассажиров Фото: Weibo

Hongqi Guoyue оснащен 3,0-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 303 л.с. Средний расход топлива составляет 15,9 л/100 км.

Новинка уже скоро поступит в продажу в Китае. Стоимость модели не раскрывается.

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