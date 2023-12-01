Салон как в суперкаре и большой багажник: в Турции создали недорогой электромобиль (фото)

Новый Amperino C-100 — турецкий аналог Citroen Ami. Миниатюрный трехместный электрокар обладает запасом хода в 180 км.

Турецкий стартап Amperino презентовал свою первую модель C-100. Компактный и недорогой электромобиль планируют запустить в массовое производство с 2025 года. Об этом сообщает сайт Arabam.

Новый Amperino C-100 — аналог Citroen Ami. Компактным городским авто в ряде стран можно будет управлять без прав и с 16 лет. Модель посвящена 100-летию Турецкой Республики, что отображено в его названии.

Электромобиль Amperino C-100 разработан предпринимателем из турецкой провинции Бурса. Это миниатюрное городское авто с высоким капотом и рельефными боковинами. Широкая решетка радиатора сочетается с тоненькими фарами.

Длина Amperino C-100 составляет 3159 мм, а ширина и высота одинаковые – 1500 мм. Кузов выполнен из композитных материалов, поэтому масса электрокара составляет всего 650 кг.

В салоне водитель сидит по центру, а двое пассажиров – по бокам (как в суперкаре McLaren F1). Показания приборов выведены на дисплей. Объем багажника равен 370 л.

Мощность мотора и емкость батареи Amperino C-100 не разглашают. Известно, что турецкий электромобиль способен развить 90 км/ч и проехать 180 км без подзарядки.

В салоне руль размещен по центру

В 2024 планируют выпустить пробную партию из 10 авто, а годом позже – начать массовое производство. Цена Amperino C-100 не разглашается, но известно, что турецкий электрокар будет дешевым.

К слову, в Турции уже собирают электрические кроссоверы TOGG и модель уже выходит на европейский рынок.

Также Фокус сообщал, что в Украине появился недорогой электромобиль Toyota с запасом хода свыше 600 км.