Гость из 90-х: в Киеве замечено редкое роскошное американское авто (фото)

Cadillac Fleetwood Brougham — флагманская модель американской марки в 90-х годах. Огромный 5,7-метровый седан был самым крупным легковым авто своего времени.

В Киеве сфотографировали Cadillac Fleetwood Brougham. Большой роскошный седан 90-х годов является раритетом в нашей стране. Снимки авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Cadillac Fleetwood Brougham известен с 1957 года – эта модель была флагманом марки и всегда удивляла самыми современными технологиями. Уже первое поколение модели получило электропривод сидений, круиз-контроль и кондиционер.

Седан достигает 5,7 м в длину Фото: Topcars UA

На фото попал последний Cadillac Fleetwood Brougham – такие седаны выпускали с 1993 по 1996 годы. Флагманский седан Cadillac достигал 5,7 м в длину и был самым крупным легковым авто своего времени.

Естественно, салон Cadillac Fleetwood Brougham отделан кожей и деревом. Его сиденья оснащены не только электроприводом, но и памятью настроек и подогревом. Также устанавливали климат-контроль, магнитолу с CD-плеером и люк в крыше.

Заднеприводный седан Cadillac оснащали 5,7-литровыми V8 на 185 и 260 л. с. и 4-ступенчатой автоматической КПП. Более мощный вариант способен разогнаться до 100 км/ч за 8,6 с и развить 228 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал про Toyota Camry, которая завелась и поехала после 15 лет простоя на парковке в Киеве.

Также мы писали про культовый японский спорткар 2000-х в Киеве.