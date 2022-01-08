UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

На аукцион выставили эксклюзивное авто Элвиса Пресли: у него 8,2-литровый мотор

514
Cadillac Fleetwood Brougham, авто Элвиса Пресли, Cadillac Элвиса Пресли, Элвис Пресли
Фото: carscoops.com | Капот украшен фигуркой крылатой богини

Cadillac Fleetwood Brougham достигает почти 6 м в длину и построен по индивидуальному заказу певца. Король рок-н-ролла очень любил автомобили этой марки.

В Швеции с аукциона Car and Classic продадут Cadillac Fleetwood Brougham 1975 года. Автомобиль принадлежал Элвису Пресли, что подтверждается документами с автографом звезды.

Элвис Пресли был известен своей страстью к Cadillac – за свою жизнь он купил свыше полусотни авто этой марки. Часть из них были построены по индивидуальному заказу короля рок-н-ролла.

Cadillac Fleetwood Brougham, авто Элвиса Пресли, Cadillac Элвиса Пресли, Элвис Пресли
Cadillac достигает 5,9 м в длину
Фото: carscoops.com

Конкретно этот Cadillac Fleetwood Brougham достигает 5,9 м в длину. Он получил особую отделку салона велюром, а также электропривод сидений, климат-контроль, круиз-контроль и люк. К тому же, его капот украшает эксклюзивная фигурка крылатой богини, как на Cadillac 30-х годов. Автомобиль обошелся Элвису в 12 тыс. долларов, что соответствует $70 тыс. по нынешнему курсу.

Важно
Несостоявшийся Lamborghini: с молотка уйдет уникальный суперкар известного музыканта
Несостоявшийся Lamborghini: с молотка уйдет уникальный суперкар известного музыканта

А под капотом прячется огромный 8,2-литровый V8. Однако развивает он всего 210 л. с., ведь в середине 70-х мощность двигателей "придушили" из-за новых строгих эко-норм. В паре с мотором работает 3-ступенчатая автоматическая КПП.

Cadillac Fleetwood Brougham, авто Элвиса Пресли, Cadillac Элвиса Пресли, Элвис Пресли
Cadillac Fleetwood Brougham построен по индивидуадбному заказу Элвиса
Cadillac Fleetwood Brougham, авто Элвиса Пресли, Cadillac Элвиса Пресли, Элвис Пресли
Комплектация включает климат-контроль и круиз-контроль
Cadillac Fleetwood Brougham, авто Элвиса Пресли, Cadillac Элвиса Пресли, Элвис Пресли
Сиденья обшиты велюром
Cadillac Fleetwood Brougham, авто Элвиса Пресли, Cadillac Элвиса Пресли, Элвис Пресли
8,2-литровый мотор развивает всего 210 л. с.
Cadillac Fleetwood Brougham, авто Элвиса Пресли, Cadillac Элвиса Пресли, Элвис Пресли
Сохранились документы на авто с автографом звезды
Cadillac Fleetwood Brougham, авто Элвиса Пресли, Cadillac Элвиса Пресли, Элвис Пресли
Cadillac Fleetwood Brougham, авто Элвиса Пресли, Cadillac Элвиса Пресли, Элвис Пресли
Cadillac Fleetwood Brougham, авто Элвиса Пресли, Cadillac Элвиса Пресли, Элвис Пресли
Cadillac Fleetwood Brougham, авто Элвиса Пресли, Cadillac Элвиса Пресли, Элвис Пресли
Cadillac Fleetwood Brougham, авто Элвиса Пресли, Cadillac Элвиса Пресли, Элвис Пресли

Следует отметить, что как раз из-за двигателя авто не на ходу – ему требуется ремонт, хотя продавцы утверждают, что неисправности устранить несложно. К тому же, новому владельцу придется завершить реставрацию Cadillac Fleetwood Brougham, начатую несколько лет назад.

Ранее Фокус рассказывал о любимом Ferrari Жана-Поля Бельмондо. Суперкар также выставили на аукцион.