На аукцион выставили эксклюзивное авто Элвиса Пресли: у него 8,2-литровый мотор

Cadillac Fleetwood Brougham достигает почти 6 м в длину и построен по индивидуальному заказу певца. Король рок-н-ролла очень любил автомобили этой марки.

В Швеции с аукциона Car and Classic продадут Cadillac Fleetwood Brougham 1975 года. Автомобиль принадлежал Элвису Пресли, что подтверждается документами с автографом звезды.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Элвис Пресли был известен своей страстью к Cadillac – за свою жизнь он купил свыше полусотни авто этой марки. Часть из них были построены по индивидуальному заказу короля рок-н-ролла.

[ + – ] Cadillac достигает 5,9 м в длину Фото: carscoops.com

Конкретно этот Cadillac Fleetwood Brougham достигает 5,9 м в длину. Он получил особую отделку салона велюром, а также электропривод сидений, климат-контроль, круиз-контроль и люк. К тому же, его капот украшает эксклюзивная фигурка крылатой богини, как на Cadillac 30-х годов. Автомобиль обошелся Элвису в 12 тыс. долларов, что соответствует $70 тыс. по нынешнему курсу.

Важно

Несостоявшийся Lamborghini: с молотка уйдет уникальный суперкар известного музыканта

А под капотом прячется огромный 8,2-литровый V8. Однако развивает он всего 210 л. с., ведь в середине 70-х мощность двигателей "придушили" из-за новых строгих эко-норм. В паре с мотором работает 3-ступенчатая автоматическая КПП.

[ + – ] Cadillac Fleetwood Brougham построен по индивидуадбному заказу Элвиса [ + – ] Комплектация включает климат-контроль и круиз-контроль [ + – ] Сиденья обшиты велюром [ + – ] 8,2-литровый мотор развивает всего 210 л. с. [ + – ] Сохранились документы на авто с автографом звезды

Следует отметить, что как раз из-за двигателя авто не на ходу – ему требуется ремонт, хотя продавцы утверждают, что неисправности устранить несложно. К тому же, новому владельцу придется завершить реставрацию Cadillac Fleetwood Brougham, начатую несколько лет назад.

Ранее Фокус рассказывал о любимом Ferrari Жана-Поля Бельмондо. Суперкар также выставили на аукцион.