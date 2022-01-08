На аукціон виставили ексклюзивне авто Елвіса Преслі: у нього 8,2-літровий мотор

Cadillac Fleetwood Brougham досягає майже 6 м у довжину і побудований за індивідуальним замовленням співака. Король рок-н-рол дуже любив автомобілі цієї марки.

У Швеції з аукціону Car and Classic продадуть Cadillac Fleetwood Brougham 1975 року. Автомобіль належав Елвіс Преслі, що підтверджується документами з автографом зірки.

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Елвіс Преслі був відомий своєю пристрастю до Cadillac — за своє життя він купив понад півсотні авто цієї марки. Частина з них була побудована за індивідуальним замовленням короля рок-н-ролу.

[ + – ] Cadillac досягає 5,9 м у довжину Фото: carscoops.com

Саме цей Cadillac Fleetwood Brougham досягає 5,9 м завдовжки. Він отримав особливе оздоблення салону велюром, а також електропривод сидінь, клімат-контроль, круїз-контроль та люк. До того ж його капот прикрашає ексклюзивна фігурка крилатої богині, як на Cadillac 30-х років. Елвіс потратив на авто 12 тис. долларів, що відповідає $70 тис. за нинішнім курсом.

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А під капотом ховається величезний 8,2-літровий V8. Проте розвиває він лише 210 л. с., адже в середині 70-х потужність двигунів "придушили" через нові суворі еко-норми. У парі з двигуном працює 3-ступінчаста автоматична КПП.

[ + – ] Cadillac Fleetwood Brougham побудований за індивідуальним замовленням Елвіса [ + – ] Комплектація включає клімат-контроль та круїз-контроль [ + – ] Сидіння обшиті велюром [ + – ] 8,2-літровий двигун розвиває всього 210 л. с. [ + – ] Збереглися документи на авто з автографом зірки

Слід зазначити, що саме через двигун авто не на ходу – йому потрібен ремонт, хоча продавці стверджують, що несправності усунути нескладно. До того ж новому власнику доведеться завершити реставрацію Cadillac Fleetwood Brougham, розпочату кілька років тому.

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