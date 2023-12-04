Результаты удивили: расход топлива новых кроссоверов проверили в реальных условиях (фото)

Эксперты проверили расход топлива восьми кроссоверов. Некоторые модели в реальных условиях оказались экономичнее, чем заявляли их производители.

Австралийская автомобильная ассоциация (ААА) провела исследование экономичности современных авто. Расход топлива популярных кроссоверов замерили в реальных условиях. Об этом сообщает сайт The Drive.

В испытаниях приняли участи девять кроссоверов в бензиновых, дизельных и гибридных версиях. Выяснилось, что у большинства авто реальный расход топлива больше, чем паспортный.

Дизельный Hyundai Tucson оказался экономичнее в реальных условиях Фото: Hyundai

Наибольшее расхождение показала Toyota RAV4 с 2,0-литровым бензиновым мотором: в реальных условиях она расходует на 13,33% больше, чем заявлено – 6,8 л/100 км против 6,0.

У Hyundai Kona с 2,0-литровой бензиновой четверкой расхождение составляет 12,9% — 7,0 л на 100 км против 6,2. Кроме того, реальный расход топлива оказался выше паспортного у бензиновых MG ZS, Mitsubishi ASX и Ford Puma, а также гибридной Toyota RAV4.

Название модели Паспортный расход Реальный расход Расхождение Haval Jolion, 1,5 л турбо-бензин 8,1 л/100 км 7,9 л/100 км -2,47% Hyundai Tucson, 2,0 л турбодизель 6,3 л/100 км 6,2 л/100 км -1,59% Nissan X-Trail, 2,5 л бензин 7,4 л/100 км 7,3 л/100 км -1,35% Toyota RAV4, 2,5 л гибрид 4,7 л/100 км 4,8 л/100 км 2,13% Ford Puma, 1,0 л турбо-бензин 5,3 л/100 км 5,7 л/100 км 7,55% Mitsubishi ASX, 2,0 л бензин 7,6 л/100 км 8,2 л/100 км 7,90% MG ZS, 1,5 л бензин 7,1 л/100 км 7,7 л/100 км 8,45% Hyundai Kona, 2,0 л бензин 6,2 л/100 км 7,0 л/100 км 12,90% Toyota RAV4, 2,0 л бензин 6,0 л/100 км 6,8 л/100 км 13,33%

В то же время, три кроссовера оказались экономичнее в реальных условиях. Речь идет про бензиновые Haval Jolion и Nissan X-Trail, а также дизельный Hyundai Tucson.

В ААА обещают продолжить подобные тесты и в течении 4 лет проверят экономичность 200 автомобилей разных классов.

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