Toyota показала компактный и доступный электрокроссовер со стильным дизайном (фото)

Toyota Urban SUV получила брутальный дизайн с современной оптикой. Серийная версия модели станет самым доступным электромобилем бренда в Европе.

Toyota презентовала новый компактный электрокроссовер. Серийная версия концепт-кара Urban SUV станет самой доступной электрической моделью бренда в Европе. Об этом рассказали на сайте бренда.

Toyota Urban SUV получил стильный дизайн в новом фирменном стиле бренда. Спереди установлены C-образные фары, которые соединены тонкой светодиодной полосой.

Спереди размещены узкие фары Фото: Toyota

Сзади размещены компактные фонари, которые объединены в один блок. Под ними находится массивный диффузор.

Задние фонари объединены в один блок Фото: Toyota

В Toyota отметили, что серийная версия Urban SUV получит традиционные боковые зеркала заднего вида. Они эффективнее боковых камер, которые установлены на концепт-кар.

Габариты Toyota Urban SUV:

длина — 4300 мм;

ширина — 1820 мм;

высота — 1620 мм.

Toyota Urban SUV будет поддерживать конфигурации с одним или двумя электромоторами. Характеристики силовой установки не раскрываются.

Новинка будет основана на платформе, предназначенной исключительно для электромобилей. Это позволит улучшить развесовку по осям и сделать авто более эффективным.

Всего Toyota готовит около 15 новых электромобилей для Европы. Их планируют представить до 2026 года.

Ранее Фокус писал, что на украинский авторынок выходит электрический седан Toyota bZ3.