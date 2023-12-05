Море карбона и натуральное золото: представлен эксклюзивный роскошный Rolls-Royce (фото)

Rolls-Royce Phantom превратили в дорогое представительское купе. У него роскошный салон и мощный V12, а на кузове появились позолоченные детали.

Rolls-Royce Phantom получил новую эксклюзивную версию Ares Coupe. К роскошному седану присоединилось люксовое четырехместное купе. Об этом сообщается на сайте итальянской компании Ares Modena.

Именно это ателье выполнило тюнинг Rolls-Royce Phantom – это не разработка британского бренда, а отдельный проект. Всего выпустят лишь несколько таких купе, причем заказчик должен сначала купить Rolls-Royce Phantom в кузове седан и предоставить его для переделки.

Молдинги купе покрыты позолотой Фото: Ares Modena

Нынешний Rolls-Royce Phantom, в отличие от предшественника, не имеет двухдверной версии. К тому же, купе Rolls-Royce Wraith сняли с производства (его заменил электрокар Spectre), поэтому в Ares Modena решили создать такое авто своими силами.

Все кузовные панели у Rolls-Royce Phantom Ares Coupe новые и выполнены из легкого карбона. Тем не менее, купе все равно весит 2,6 тонны.

В салоне появились бронзовые акценты Фото: Ares Modena

Хотя купе Rolls-Royce Phantom и выполнено в стилистике седана, у него другая линия крыши и широкие двери, открывающиеся против движения. Авто предложат только в черном и белом цветах с бронзовым окрасом капота, а молдинги на боковинах инкрустированы натуральным золотом. Также установлены огромные 24-дюймовые колеса.

В салоне Rolls-Royce Phantom Ares Coupe установлены четыре отдельных кресла и изменена отделка. Ее будут выполнять с учетом пожеланий клиентов, но обязательным атрибутом станут бронзовые акценты.

Внутри установлены четыре отдельных кресла Фото: Ares Modena

Силовой агрегат остался без изменений. Купе Rolls-Royce Phantom оснащено 6,75-литровым V12 твин-турбо на 571 л. с. и 8-ступенчатой автоматической КПП.

Ранее Фокус рассказывал про тюнинг эксклюзивного Ferrari Monza. Суперкар стал мощнее и ярче на вид.

Также мы писали про яркий доработанный "Гелендваген" для бездорожья.