Внедорожный спорткар Porsche 911 поднялся на рекордную высоту (фото)

Спорткар Porsche 911 побил мировой рекорд по высоте подъема автомобиля, который Mercedes-Benz удерживал с 2020 года. Пилотом стал трехкратный чемпион "24 часов Ле-Мана" Ромен Дюма.

Спорткар Porsche 911 с внедорожным тюнингом установил необычный мировой рекорд. Автомобиль смог подняться на высоту 6734 метра над уровнем моря. Об этом сообщили на сайте бренда.

Для рекордной экспедиции на вершину западного гребня вулкана Охос-дель-Саладо в Чили Porsche 911 Carrera 4S получил несколько модификаций. Дорожный просвет спорткара увеличили до 350 миллиметров. Помимо этого авто получило защиту днища.

Porsche 911 модернизировали для рекордной экспедиции Фото: Porsche

Модифицированный спорткар пилотировал трехкратный чемпион "24 часов Ле-Мана" Ромен Дюма. Он заявил, что автомобиль имеет отточенную управляемость.

Интересно то, что Porsche 911 Carrera 4S не сжигал ископаемое топливо. Бак авто был заполнен синтетическим топливом на основе воды и углекислого газа.

Спорткар оснащен 3,0-литровым турбированным оппозитным двигателем мощностью 450 л.с. и 530 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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