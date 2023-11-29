Раритетный спорткар Porsche 911 вернули в производство с новыми технологиями (фото)

Porsche 911 GBR002 имеет лишь несколько визуальных отличий от стандартного авто. Под капотом расположен 410-сильный двигатель, а подвеска была сильно модернизирована.

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Раритетный спорткар Porsche 911 первого поколения получил рестомод от ателье Theon Design. Новинка сохранила дух оригинальной модели, но получила современные технологии. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Porsche 911 GBR002 окрашен в темно-зеленый цвет Oak Green. Внешний вид дополняют декоративные надписи с названием бренда.

Сзади размещены четыре выхлопных патрубка Фото: Theon Design

На авто установлены 18-дюймовые легкосплавные колесные диски в стиле Fuchs. Они обуты в более широкие шины в сравнении со стандартной моделью.

Спорткар получил 18-дюймовые колесные диски Фото: Theon Design

Кузов Porsche 911 GBR002 полностью изготовлен из углеродного волокна. Благодаря этому вес авто составляет всего 1169 кг.

Помимо этого спорткар получил продвинутую электронную систему демпфирования TracTive. Она работает в паре с дифференциалом повышенного трения. Также были улучшены тормоза.

В интерьере появилась отделка из алюминия. Сиденья и дверные панели обиты муслиновой кожей. На приборной панели есть акценты зеленого и серого цветов.

Интерьер авто был сильно модифицирован Фото: Theon Design

Porsche 911 GBR002 оснащен 4,0-литровым атмосферным оппозитным двигателем мощностью 410 л.с. и 442 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач.

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Стоимость новинки не раскрывается, но цены на автомобили от Theon Design начинаются от 482 000 долларов. С учетом некоторых опций готовое авто может обойтись еще дороже.

Ранее Фокус писал, что в Австралии расположена большая коллекция автомобилей Porsche серого цвета.