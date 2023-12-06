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Названы самые популярные новые авто в приватном и корпоративном секторах Украины

Владислав Григорьев
Фото: Volkswagen | За ноябрь частные лица купили 283 электромобиля Volkswagen ID.4

Украинский авторынок продолжает восстанавливаться и демонстрирует стремительный рост. При этом предпочтения украинцев в приватном и корпоративном секторах отличаются.

За ноябрь в Украине приобрели 5,4 тысячи новых легковых автомобилей. Эксперты назвали самые популярные модели в приватном и корпоративном секторах. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".

Украинский авторынок продолжает расти несколько месяцев подряд. За ноябрь 2023 года было куплено на 74% больше новых авто, чем за аналогичный период прошлого года.

За прошлый месяц частные лица приобрели 3,5 тысячи легковых автомобилей. Еще 1,9 тысячи авто купили юридические лица.

По сравнению с ноябрем 2022 года продажи новых автомобилей в частном секторе увеличились на 68%. В корпоративном секторе рост показателей составил 88%.

Volkswagen ID.4 возглавил продажи в приватном секторе
Фото: Volkswagen

Самые популярные автомобили в приватном секторе за ноябрь:

  1. Volkswagen ID.4 — 283 авто.
  2. Toyota RAV4 — 187 авто.
  3. Mazda CX-5 — 117 авто.
  4. Renault Duster — 115 авто.
  5. Kia Sportage — 95 авто.
Renault Duster доминирует в корпоративном секторе
Фото: Renault

Самые популярные автомобили в корпоративном секторе за ноябрь:

  1. Renault Duster — 240 авто.
  2. Nissan Qashqai — 118 авто.
  3. Skoda Karoq — 107 авто.
  4. Citroen C-Elysee — 92 авто.
  5. Toyota Land Cruiser Prado — 77 авто.

Ранее Фокус писал, что эксперты назвали самые популярные автомобили в Украине по типу топлива.