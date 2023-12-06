Названы самые популярные новые авто в приватном и корпоративном секторах Украины

Украинский авторынок продолжает восстанавливаться и демонстрирует стремительный рост. При этом предпочтения украинцев в приватном и корпоративном секторах отличаются.

За ноябрь в Украине приобрели 5,4 тысячи новых легковых автомобилей. Эксперты назвали самые популярные модели в приватном и корпоративном секторах. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".

Украинский авторынок продолжает расти несколько месяцев подряд. За ноябрь 2023 года было куплено на 74% больше новых авто, чем за аналогичный период прошлого года.

За прошлый месяц частные лица приобрели 3,5 тысячи легковых автомобилей. Еще 1,9 тысячи авто купили юридические лица.

По сравнению с ноябрем 2022 года продажи новых автомобилей в частном секторе увеличились на 68%. В корпоративном секторе рост показателей составил 88%.

Volkswagen ID.4 возглавил продажи в приватном секторе Фото: Volkswagen

Самые популярные автомобили в приватном секторе за ноябрь:

Volkswagen ID.4 — 283 авто. Toyota RAV4 — 187 авто. Mazda CX-5 — 117 авто. Renault Duster — 115 авто. Kia Sportage — 95 авто.

Renault Duster доминирует в корпоративном секторе Фото: Renault

Самые популярные автомобили в корпоративном секторе за ноябрь:

Renault Duster — 240 авто. Nissan Qashqai — 118 авто. Skoda Karoq — 107 авто. Citroen C-Elysee — 92 авто. Toyota Land Cruiser Prado — 77 авто.

Ранее Фокус писал, что эксперты назвали самые популярные автомобили в Украине по типу топлива.