Лебединая песня: опубликован последний ролик с джимханой Кена Блока (видео)

В своем последнем ролике Кен Блок продемонстрировал зрелищный дрифт на улицах Мехико. Для джимханы гонщик выбрал специально созданный электромобиль Audi.

Выпущен последний ролик с джимханой Кена Блока. Знаменитый гонщик-дрифтер снял его год назад — за полтора месяца до трагической гибели. Теперь его команда Hoonigan опубликовала видео на своем Youtube-канале.

Для джимханы гонщик выбрал электромобиль Фото: скриншот / YouTube

Ролик был снят в ноябре 2022 года на улицах Мехико, а также на арене для корриды и взлетно-посадочной полосе аэропорта. Кен Блок решил его назвать Electrikhana Two: One More Playground ("Электрихана 2: еще одна детская площадка").

В названии подчеркивается, что Кен Блок пересел на электромобиль. Специально для него построили электрический Audi S1 Hoonitron, подготовленный к дрифту на скорости 200 км/ч.

Видео снимали на улицах Мехико Фото: скриншот / YouTube

Возможности Audi S1 Hoonitron и показали в видео. Кен Блок продемонстрировал зрелищный дрифт, жег резину и разворачивался на месте.

Напомним, что джимхана была визитной карточкой Кена Блока. Гонщик записывал видео с дрифтом начиная с 2008 года и его ролики собирали миллионы просмотров на Youtube.

Кен Блок трагически погиб 2 января 2023 года в горах штата Айдахо. Гонщик попал в аварию, выполняя трюки на снегоходе.

Ранее Фокус рассказывал, что появился трейлер фильма о противостоянии Audi и Lancia в ралли.

Также мы писали про новый экстремальный электрокар Audi для ралли "Дакар".