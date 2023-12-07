Lamborghini представили эксклюзивный суперкар: на его покраску ушло 435 часов (фото)

Lamborghini Revuelto Opera Unica создан по заказу неназванного клиента. Уникальный гибридный 1015-сильный суперкар стал одним из самых сложных проектов студии дизайна бренда.

Суперкар Lamborghini Revuelto получил эксклюзивную версию Opera Unica. Она отличается уникальным оформлением экстерьера и интерьера. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Lamborghini Revuelto Opera Unica представили на выставке Art Basel Miami Beach 2023. На покраску кузова суперкара понадобилось 435 часов, что эквивалентно 18 дням. Еще 220 часов ушло на изготовление интерьера.

Суперкар окрасили в цвета Viola Pasifae and Nero Helene. Внешний вид дополняют полосы красного, синего и других оттенков.

На кузове присутствует множество контрастных полос Фото: Lamborghini

В интерьере используется отделка из кожи черного и фиолетового цветов (Nero Ade и Viola Acutus). Внутри также есть контрастные полосы ярких оттенков. Помимо этого можно найти логотипы, посвященные 60-летнему юбилею бренда.

Интерьер выполнен из кожи цветов Nero Ade и Viola Acutus Фото: Lamborghini

"Мы хотели создать что-то художественное, используя кисти и сочетание цветов, как если бы Revuelto был холстом", — сказал директор по дизайну Lamborghini Митя Боркерт.

Lamborghini Revuelto оснащен гибридной установкой с 6,5-литровым атмосферным двигателем V12 и тремя электромоторами суммарной мощностью 1015 л.с. и 807 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 8-ступенчатой секвентальной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,5 секунды. Максимальная скорость составляет 350 км/ч.

Уникальный Lamborghini Revuelto Opera Unica создан в единственном экземпляре. Стоимость такого суперкара составляет более 1 млн долларов.

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