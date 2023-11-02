Свежий дизайн и гибридная установка: Lamborghini Urus 2025 заметили до премьеры (фото)

Обновленный Lamborghini Urus может дебютировать уже в 2024 году. Кроссовер станет еще мощнее и быстрее благодаря гибридной силовой установке.

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Обновленный кроссовер Lamborghini Urus 2025 модельного года заметили во время тестов. Новинка получит измененный дизайн и впервые будет предложена с гибридной установкой. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Тестовый прототип обновленного Lamborghini Urus испытали на гоночном треке Нюрбургринг. Автомобиль прикрыт камуфляжем, но некоторые ключевые изменения можно разглядеть.

Спереди появятся обновленные фары с новыми дневными ходовыми огнями. Также новый кроссовер получит измененный бампер.

Дневные ходовые огни будут изменены Фото: Lamborghini

Задние фонари получат измененную графику. Также немного преобразится задний спойлер кроссовера.

Задние фонари кроссовера получат измененную графику Фото: Lamborghini

Главным изменением новинки станет переход на гибридную силовую установку. Версия без электромотора больше не будет доступна.

Вероятнее всего, обновленный Lamborghini Urus получит установку от кроссовера Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid. Она выдает 739 л.с. мощности и 949 Нм крутящего момента.

Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать около 3,5 секунды, при максимальной скорости свыше 300 км/ч. Запас хода на электротяге составит около 48 км.

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Ожидается, что обновленный Lamborghini Urus поступит в продажу уже в 2024 году. Стоимость кроссовера составит примерно от 270 000 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что Lamborghini представили концепт-кар Lanzandor, который является первым электромобилем бренда.