Обилие карбона и свыше 800 сил: презентован экстремальный кроссовер Lamborghini (фото)

Lamborghini Urus тюнинговали специалисты ABT Sportsline. Он получил карбоновые обвес и спойлер, а мощность двигателя увеличили до 810 л. с.

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Кроссовер Lamborghini Urus 2023 получил новую сверхмощную версию Scatenato. Создали ее в известном немецком тюнинг-ателье ABT Sportsline. Об этом сообщается на его сайте.

Кроссовер получил карбоновые обвес и спойлер Фото: ABT

В переводе с итальянского Scatenato значит "дикий" и это название как нельзя лучше подходит для авто. Тюнинг Lamborghini Urus от ABT Sportsline затронул, прежде всего, силовой агрегат. Мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо подняли с 666 до 810 л. с.

Точные динамические характеристики Lamborghini Urus Scatenato пока не разглашают, но известно, что разгон до 100 км/ч занимает менее 3,5 с, а максимальная скорость превышает 300 км/ч. Средний расход топлива составляет 14,1 л/100 км.

Мощность двигателя подняли до 810 л. с. Фото: ABT

Дизайну Lamborghini Urus также уделили внимание. Кроссовер занижен, получил карбоновые обвес и спойлер, а также воздухозаборники на капоте.

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Кроме того, установлены 23-дюймовые кованные диски IRL с шинами размером 285/35 ZR23 спереди и 325/30 ZR23 сзади. Карбона стало больше и в отделке салона – он появился на сиденьях, дверных картах, рычаге КПП и передней панели.

В отделке салона стало больше карбона Фото: ABT

Всего ABT Sportsline выпустят только 99 Lamborghini Urus Scatenato. Стоимость доработки составляет 179 000 евро, еще минимум 200 000 евро нужно отдать за базовый кроссовер Lamborghini.

К слову, это не самый мощный Lamborghini Urus – существует даже 900-сильная версия кроссовера и такое авто есть в Украине.

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