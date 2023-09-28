Багато карбону і понад 800 сил: презентовано екстремальний кросовер Lamborghini (фото)

Lamborghini Urus тюнінгували фахівці ABT Sportsline. Він отримав карбонові обвіс і спойлер, а потужність двигуна збільшили до 810 к. с.

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Кросовер Lamborghini Urus 2023 отримав нову надпотужну версію Scatenato. Створили її у відомому німецькому тюнінг-ательє ABT Sportsline. Про це повідомляється на його сайті.

Кросовер отримав карбонові обвіс і спойлер Фото: ABT

У перекладі з італійської Scatenato означає "дикий" і ця назва якнайкраще підходить для авто. Тюнінг Lamborghini Urus від ABT Sportsline торкнувся насамперед силового агрегату. Потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо підняли з 666 до 810 к. с.

Точні динамічні характеристики Lamborghini Urus Scatenato поки що не розголошують, але відомо, що розгін до 100 км/год займає менше 3,5 с, а максимальна швидкість перевищує 300 км/год. Середня витрата палива становить 14,1 л/100 км.

Потужність двигуна підняли до 810 к. с. Фото: ABT

Дизайну Lamborghini Urus також приділили увагу. Кросовер занижений, отримав карбонові обвіс і спойлер, а також повітрозабірники на капоті.

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Крім того, встановлено 23-дюймові ковані диски IRL з шинами розміром 285/35 ZR23 спереду і 325/30 ZR23 ззаду. Карбону стало більше і в оздобленні салону — він з'явився на сидіннях, дверних картах, важелі КПП і передній панелі.

В оздобленні салону стало більше карбону Фото: ABT

Загалом ABT Sportsline випустять тільки 99 Lamborghini Urus Scatenato. Вартість доопрацювання становить 179 000 євро, ще мінімум 200 000 євро потрібно віддати за базовий кросовер Lamborghini.

До слова, це не найпотужніший Lamborghini Urus — існує навіть 900-сильна версія кросовера і таке авто є в Україні.

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