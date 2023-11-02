Свіжий дизайн і гібридна установка: Lamborghini Urus 2025 розсекретили до прем'єри (фото)

Оновлений Lamborghini Urus може дебютувати вже у 2024 році. Кросовер стане ще потужнішим і швидшим завдяки гібридній силовій установці.

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Оновлений кросовер Lamborghini Urus 2025 модельного року помітили під час тестів. Новинка отримає змінений дизайн і вперше буде запропонована з гібридною установкою. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Тестовий прототип оновленого Lamborghini Urus випробували на перегоновому треку Нюрбургринг. Автомобіль прикритий камуфляжем, але деякі ключові зміни можна розгледіти.

Спереду з'являться оновлені фари з новими денними ходовими вогнями. Також новий кросовер отримає змінений бампер.

Денні ходові вогні будуть змінені Фото: Lamborghini

Задні ліхтарі отримають змінену графіку. Також трохи зміниться задній спойлер кросовера.

Задні ліхтарі кросовера отримають змінену графіку Фото: Lamborghini

Головною зміною новинки стане перехід на гібридну силову установку. Версія без електромотора більше не буде доступна.

Найімовірніше, оновлений Lamborghini Urus отримає установку від кросовера Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid. Вона видає 739 к.с. потужності та 949 Нм крутного моменту.

Розгін від 0 до 100 км/год займатиме близько 3,5 секунди, при максимальній швидкості понад 300 км/год. Запас ходу на електротязі становитиме близько 48 км.

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Очікується, що оновлений Lamborghini Urus надійде в продаж уже у 2024 році. Вартість кросовера становитиме приблизно від 270 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що Lamborghini представили концепт-кар Lanzandor, який є першим електромобілем бренду.