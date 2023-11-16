Юбилею посвящается: Lamborghini представили эксклюзивный суперкар для гонок (фото)

Lamborghini Huracan STO SC 10° Anniversario имеет уникальное оформление экстерьера и несколько других улучшений. Суперкар оснащен 640-сильным двигателем и способен разгоняться до сотни за 3 секунды.

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Суперкар Lamborghini Huracan получил эксклюзивную версию STO SC 10° Anniversario. Она посвящена десятилетнему юбилею гоночного подразделения Squadra Corse. Об этом рассказали на сайте бренда.

Снаружи отличить специальную версию можно по уникальному оформлению кузова, который окрашен в цвета Verde Mantis и Nero Noctis. Внешний вид дополняют полосы в цветах итальянского флага и красные акценты.

Также Lamborghini Huracan STO SC 10° Anniversario получил улучшенную аэродинамику и более жесткую подвеску. Еще одной отличительной чертой новинки стала выхлопная система Akrapovic.

Выхлопная система Akrapovic обеспечивает еще более агрессивное звучание двигателя Фото: Lamborghini

Суперкар создан по программе Lamborghini Ad Personam Opera Unica и будет выпущен в единственном экземпляре. На дверях изображен гоночный номер "10", который намекает на юбилей Squadra Corse.

В интерьере появилась отделка из алькантары Nero Ade и зеленых контрастных акцентов. Также предусмотрены четырехточечные ремни безопасности и алюминиевый каркас безопасности.

В интерьере появилась уникальная отделка Фото: Lamborghini

Lamborghini Huracan STO SC 10° Anniversario оснащен атмосферным 5,2-литровым двигателем V10 мощностью 640 л.с. и 565 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3 секунды. Максимальная скорость составляет 310 км/ч.

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