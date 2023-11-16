Ювілею присвячується: Lamborghini представили ексклюзивний суперкар для перегонів (фото)

Lamborghini Huracan STO SC 10° Anniversario має унікальне оформлення екстер'єру і кілька інших поліпшень. Суперкар оснащений 640-сильним двигуном і здатний розганятися до сотні за 3 секунди.

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Суперкар Lamborghini Huracan отримав ексклюзивну версію STO SC 10° Anniversario. Вона присвячена десятирічному ювілею гоночного підрозділу Squadra Corse. Про це розповіли на сайті бренду.

Зовні відрізнити спеціальну версію можна за унікальним оформленням кузова, який пофарбований у кольори Verde Mantis і Nero Noctis. Зовнішній вигляд доповнюють смуги в кольорах італійського прапора і червоні акценти.

Також Lamborghini Huracan STO SC 10° Anniversario отримав поліпшену аеродинаміку і більш жорстку підвіску. Ще однією відмінною рисою новинки стала вихлопна система Akrapovic.

Вихлопна система Akrapovic забезпечує ще більш агресивне звучання двигуна Фото: Lamborghini

Суперкар створено за програмою Lamborghini Ad Personam Opera Unica, його випустять в єдиному екземплярі. На дверях зображено гоночний номер "10", який натякає на ювілей Squadra Corse.

В інтер'єрі з'явилося оздоблення з алькантари Nero Ade і зелених контрастних акцентів. Також передбачені чотириточкові ремені безпеки та алюмінієвий каркас безпеки.

В інтер'єрі з'явилося унікальне оздоблення Фото: Lamborghini

Lamborghini Huracan STO SC 10° Anniversario оснащений атмосферним 5,2-літровим двигуном V10 потужністю 640 к.с. і 565 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 7-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

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Розгін від 0 до 100 км/год займає 3 секунди. Максимальна швидкість становить 310 км/год.

Раніше Фокус писав, що оновлений кросовер Lamborghini Urus 2025 модельного року помітили під час тестів на дорогах.