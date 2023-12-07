В Украине появятся самые доступные электромобили Mercedes с запасом хода до 560 км (фото)

Электромобили Mercedes EQA и EQB прошли обновление и изменились внешне и внутри. Кроссоверы предлагают в версиях мощностью от 190 до 292 л. с.

На украинский рынок выйдут новые Mercedes-Benz EQA и EQB. Электрические кроссоверы появятся в нашей стране в начале 2024 года. Об этом сообщается на сайте Mercedes в Украине.

Mercedes-Benz EQA Фото: Mercedes-Benz

Электромобиль Mercedes EQA и его семиместный собрат EQB недавно прошли обновление. У кроссоверов изменены передняя часть и бамперы.

В салоне заменен руль и установлен 10,25-дюймовый тачскрин обновленной мультимедийной системы MBUX. Среди опций появились мощная акустика Burmester и улучшенная система удержания в полосе.

Mercedes-Benz EQB Фото: Mercedes-Benz

Электрические кроссоверы Mercedes EQA и EQB предложены в 190-сильной переднеприводной версии и в полноприводных модификациях на 228 и 292 л. с. Самый мощный вариант разгоняется до сотни за 6,2 с.

Для Mercedes EQA и EQB предлагают батареи емкостью 66,5 и 70,5 кВт∙ч. Самый "дальнобойный" вариант способен проехать до 560 км без подзарядки.

В салоне заменен руль и обновлена мультимедийная система Фото: Mercedes-Benz

Цена Mercedes EQA в Украине стартует с 1 682 186 гривен, а более крупный Mercedes EQB 2024 стоит от 1 730 429 гривен. Это самые доступные электромобили Mercedes.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине появился недорогой электромобиль Toyota с запасом хода свыше 600 км.

Также мы писали про самые дешевые дизельные автомобили в Украине.