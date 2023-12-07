Обновленный кроссовер Hyundai Tucson 2024 получил спортивную версию (фото)
Hyundai Tucson N Line предлагает более спортивный дизайн экстерьера. Новинку могут оснастить 261-сильной гибридной установкой с низким расходом топлива.
Рассекречена спортивная версия N Line для обновленного Hyundai Tucson. Кроссовер отличается измененным дизайном экстерьера и другими улучшениями. Об этом сообщили на сайте Motor1.
Новый Hyundai Tucson получил обновленные решетку радиатора, передний и задний бампера, а также оптику. Помимо этого модель впервые доступна с матовым цветом кузова.
Версия N Line делает внешний вид кроссовера более спортивным. Спереди появились новые стальные молдинги и увеличенный воздухозаборник.
Помимо этого для Hyundai Tucson N Line предложат новые 19-дюймовые колесные диски. Они будут доступны в нескольких вариантах оформления.
В интерьере также ожидается несколько изменений. Вероятнее всего, спортивную версию предложат с эксклюзивной внутренней отделкой.
По слухам, Hyundai Tucson N Line оснастят гибридной установкой с 1,6-литровым турбированным двигателем и электромотором суммарной мощностью 261 л.с. и 304 Нм крутящего момента. Она будет работать в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Премьера спортивной версии кроссовера состоится уже в конце этого года. Стоимость модели будет объявлена позже.
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