Названы лучшие автомобили года по мнению японцев (фото)
Новая Toyota Prius — лучший автомобиль 2023 года в Японии. Жюри конкурса отметило яркий дизайн автомобиля и его экономичность.
Объявлены лауреаты конкурса Car of the Year Japan ("Японский автомобиль года"). Победителей выбрали из 34 разных моделей 2023 и 2024 модельного года. Об этом сообщается на сайте премии.
Лучшее авто года в Японии — новая Toyota Prius. Жюри оценило измененный дизайн гибрида, а также небольшой расход топлива.
Гибрид Toyota Prius победил с огромным отрывом: в голосовании он набрал 360 баллов тогда, как ближайший преследователь BMW X1 смог получить только 150 баллов.
Итоги конкурса Car of the Year Japan:
- Toyota Prius – 360 баллов.
- BMW X1 – 150 баллов.
- Honda ZR-V – 100 баллов.
- Toyota Alphard/Vellfire – 90 баллов.
- Nissan Serena – 60 баллов.
- Mitsubishi Delica Mini – 60 баллов.
- Subaru Crosstrek – 56 баллов.
- Abarth Fiat 500e – 42 балла.
- Volkswagen ID.4 – 24 балла.
- Maserati Grecale – 18 баллов.
Также определены победители в разных категориях. Кроссовер BMW X1 признали лучшим импортным авто года, Mitsubishi Delica Mini стал самой красивой машиной, а самым технологичным стал Nissan Serena.
Конкурс Car of the Year Japan проводят с 1980 года: победителей определяет голосванием жюри из японских автожурналистов. В прошлом году лучшими авто года в Японии стали модели-близнецы Nissan Sakura и Mitsubishi ek X.
К слову, недавно назвали финалистов конкурса "Европейский автомобиль года" и большинство из них — электромобили.
Также Фокус сообщал, что лучшие авто года назвали и в США.