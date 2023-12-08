Тест-драйв Subaru Crosstrek: новое имя, неизменные приоритеты

Новый Subaru Crosstrek пришел на смену модели XV. Фокус узнал, что принесла компактному кроссоверу смена названия и определил, изменился ли его характер.

Современные кроссоверы становятся все больше ориентированы на асфальт и жертвуют внедорожными способностями ради хорошей управляемости или комфорта. У многих моделей повышенной проходимости сейчас даже полного привода нет. Впрочем, на рынке еще остаются модели, на которых не страшно выезжать на бездорожье. Один из них – новый Subaru Crosstrek, побывавший на тесте Фокуса.

Дизайн передней части выразительнее, чем у предшественника Фото: Тарас Брязгунов

Для начала – немного ликбеза. Новый Subaru Crosstrek – преемник модели XV. Ранее он продавалась под названием Crosstrek на североамериканском рынке, но теперь это имя стало "глобальным". Концепция модели при этом не изменилась, остается узнаваемым и ее дизайн.

Новое "лицо", знакомый силуэт

У Subaru Crosstrek узнаваемый профиль с большим углом наклона лобового стекла. Сохранены и мускулистые расширенные крылья, и пластиковый внедорожный обвес, защищающий нижнюю часть кузова.

Передняя часть Subaru Crosstrek выразительнее, чем у предшественника. Широкая решетка радиатора дополнена изогнутой накладкой, соединяющей раскосые фары. В топовой версии Premium оптика диодная и адаптивная, а еще предусмотрены 18-дюймовые диски.

У Subaru Crosstrek знакомый профиль и выраженный пластиковый обвес Фото: Тарас Брязгунов

Заднее стекло сверху прикрыто спойлером, а по краям кузова установлены С-образные фонари. В общем, кроссовер Subaru уже не столь сдержанный на вид, как XV, и больше привлекает к себе внимание.

В основе модели лежит доработанная архитектура Subaru Global Platform. Кроссовер несколько крупнее предшественника.

Габариты Subaru Crosstrek 2023:

длина – 4480 мм;

ширина – 1800 мм;

высота – 1600 мм;

колесная база – 2670 мм.

Клиренс Subaru Crosstrek достигает 220 мм Фото: Тарас Брязгунов

Привычная компоновка и большой дисплей — салон Subaru Crosstrek

Салон Subaru Crosstrek Premium отделан кожей, а разбавляют ее черные лакированные накладки и вставки "под карбон". Педали украшены металлическими накладками. Пластик местами может быть жестковат, но все хорошо подогнано.

Руль обшит кожей уже в базовой версии, а на ободе предусмотрены удобные наплывы в районе хвата рук. Помимо традиционных кнопок управления аудио, телефоном и круиз-контролем, здесь есть и клавиши выбора режимов езды.

Компоновка салона остается знакомой Фото: Тарас Брязгунов

На панели приборов – классические циферблаты спидометра и тахометра, разделенные небольшим цветным дисплеем. Показания хорошо считываются.

Самая заметная деталь интерьера Subaru Crosstrek 2023 – несомненно, большой 11,6-дюймовый тачскрин. Меню мультимедийной системы Stralink простое и понятное, а шрифт крупный. Есть и интересные функции: можно, например, увидеть температуру масла или процент нажатия педали газа. Также предусмотрены беспроводные Apple CarPlay Android Auto.

Конечно, дисплей значительно уменьшил количество клавиш на центральной панели, но основные переключатели все же остались. Отрегулировать громкость музыки или температуру можно, не отвлекаясь от дороги.

Кроссовер сохраняет классические циферблаты приборов Фото: Тарас Брязгунов Главное новшество внутри — большой тачскрин Фото: Тарас Брязгунов

Ниже находится ниша для смартфона с беспроводной зарядкой, а также разъемами USB-C, USB-A и даже Aux. У Subaru Crosstrek средних размеров перчаточный ящик и довольно большой бокс в подлокотнике.

Насколько просторен новый Subaru Crosstrek

Диапазон регулировок рулевой колонки широкий, а водительское кресло в топовом Subaru Crosstrek 2023 получило электропривод, так что удобную позицию за рулем нахожу быстро.

По меркам кроссоверов, посадка не слишком высокая. К обзорности вопросов нет – к габаритам авто привыкнуть несложно. В добавок, теперь есть камеры по кругу, облегчающие парковку.

Водительское кресло оснащено электроприводом Фото: Тарас Брязгунов Сзади довольно щедрое пространство для ног Фото: Тарас Брязгунов

Передние кресла упругие и с хорошей боковой поддержкой. Во всех Subaru Crosstrek 2023 они обогреваются, как и зона щеток лобового стекла, а в версии Premium добавлен еще и обогрев руля.

На втором ряду достаточно пространства для ног, а вот над головой запас все же не очень большой. Тем не менее, мне при росте 176 см сзади места хватает – стеснены будут высокие люди. Ширина салона не очень большая, поэтому сзади все же удобнее двоим.

К услугам пассажиров второго ряда – USB-разъемы и подлокотник с подстаканниками, но отдельных вентиляционных дефлекторов здесь нет.

Объем багажника Subaru Crosstrek - 315 л Фото: Тарас Брязгунов Со сложенными задними креслами получается 1261-литровый отсек Фото: Тарас Брязгунов Под полом спрятана "докатка" Фото: Тарас Брязгунов

А вот багажник Subaru Crosstrek остается небольшим, как и у предшественника. Его объем – 315 л в обычном состоянии и 1261 л со сложенными задними сиденьями. Впрочем, проем широкий, а погрузочная высота небольшая, по меркам кроссоверов. Под полом спрятана запаска.

Комплектация Subaru Crosstrek

Новый Subaru Crosstrek в Украине предложен в двух вариантах оснащения. Начальная комплектация Active включает бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, камеру, датчики дождя и света. Вариант Premium добавляет, среди прочего, люк, камеры кругового обзора и контроль "слепых" зон.

В Subaru огромное внимание уделили безопасности, поэтому уже в "базе" — 8 подушек. Фирменный комплекс активной безопасности EyeSight улучшен и получил еще одну камеру (теперь их три). Он включает адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе, а теперь добавилась еще и функция объезда препятствий.

Перчаточный ящик у Subaru Crosstrek средних размеров Фото: Тарас Брязгунов В подлокотнике предусмотрен немаленький бокс Фото: Тарас Брязгунов Для задних пассажиров предусмотрены USB-разъемы Фото: Тарас Брязгунов

Проверенный "боксер" — двигатель Subaru Crosstrek

Под капотом установлена знакомая оппозитная четверка FB20 объемом 2,0 л. Это единственный двигатель, доступный для Subaru Crosstrek в Украине, хотя в других странах есть также 2,5-литровая версия и гибрид.

Атмосферный "боксер" развивает 156 л. с., а пиковые 196 Н∙м крутящего момента достигаются при 4000 об/мин. Он любит высокие обороты, а на "низах" тяги порой не хватает. Благо, двигатель быстро и легко раскручивается. После 3500 об/мин мотор становится громче, но его звук приятен для уха.

Под капотом прячется оппозитная 2,0-литровая четверка Фото: Тарас Брязгунов

Динамику можно охарактеризовать как достаточную. Новый Subaru Crosstrek способен разогнаться до 100 км/ч за 10,4 с и развить 194 км/ч. Вариатор CVT Lineatronic демонстрирует неплохие реакции, поэтому обгон на трассе осуществляется без проблем. Хотя все же хотелось больше наличия в украинской линейке модели более мощной версии.

Заявленный расход топлива составляет 9,4 л/100 км в городском цикле и 6 л/100 км – в загородном. У нас получилось 10-11 л на 100 км в городе и около 6,5-7 л на 100 км на трассе. Экономить топливо помогает система глушения мотора при остановках.

Бездорожье – его родная стихия

Новый Subaru Crosstrek остается одним из тех кроссоверов, которые не боятся грязи. У него надежный цепной вариатор, фирменный симметричный полный привод и приличный клиренс в 220 мм.

Subaru Crosstrek не боится бездорожья Фото: Тарас Брязгунов

Специальный внедорожный режим X-Mode дополнен режимами для снега и грязи. В добавок, есть система помощи на спуске. В общем, на бездорожье с асфальта съезжать можно.

Управляемость Subaru Crosstrek 2023

Подвеска Subaru Crosstrek 2023 несомненно создавалась с прицелом на бездорожье – она весьма длинноходая и энергоемкая. Большинство ям поглощаются мягко и плавно. Кроссовер относительно невысокий, да и оппозитный двигатель понижает центр тяжести, поэтому крены кузова небольшие.

Руль точный и вполне информативный, хотя в околонулевой зоне все же хотелось больше обратной связи. Чем еще радует кроссовер Subaru, так это сцеплением с дорогой – на снегу и в гололед он легко контролируем.

Энергоемкая подвеска справляется с большинством дорожных неровностей Фото: Тарас Брязгунов

Курсовая устойчивость на больших скоростях трассе также не вызывает вопросов, а вот шум ветра после 110-120 км/ч становится слышным.

Цена Subaru Crosstrek в Украине

Новый Subaru Crosstrek стоит от 1 260 400 гривен за начальную версию Active. Кроссовер в топовом в исполнении Premium обойдется в 1 401 100 гривен. Это не самая дешевая модель в ее сегменте, хотя и по конструкции она существенно отличается от "одноклассников".

Светодиодная оптика кроссовера является адаптивной Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Subaru Crosstrek сменил имя, но не образ – его концепция осталась прежней. Кроссовер сохраняет знакомый двигатель, хорошие внедорожные качества и безопасную управляемость, но стал современнее. Модель подойдет любителям активного отдыха либо же водителям, которым часто приходится выезжать на бездорожье, но не хочется рамную модель.

Плюсы Subaru Crosstrek:

хорошая проходимость;

богатое базовое оснащение;

энергоемкая подвеска.

Минусы Subaru Crosstrek:

небольшой багажник;

не хватает более мощной версии на рынке.

Технические характеристики Subaru Crosstrek 2023