Звезда 80-х: уникальный Mercedes W126 продают по цене нового суперкара (фото)

Mercedes 500 SEC AMG 6.0 Widebody — очень редкая заряженная версия купе. Автомобиль оснащен 375-сильным V8 и отличается ярким дизайном.

В США на аукцион RM Sotheby’s выставили купе Mercedes-Benz W126 1986 года. Роскошное авто оценили в 600 000 – 750 000 долларов. О нем рассказали на сайте аукционного дома.

На крышке багажника установлен спойлер Фото: RM Sotheby's

Как правило, купе и седаны Mercedes W126 весьма недорогие в наши дни. Исключение составляют редки версии – такие, как этот Mercedes 500 SEC AMG 6.0 Widebody.

Компания AMG в 80-х уже выполняла тюнинг Mercedes, но еще не входила в состав немецкого концерна. Ее продукция не была столь массовой, как в наши дни, поэтому сейчас этот эксклюзив очень ценится коллекционерами.

Салон отделан кожей и деревом Фото: RM Sotheby's

Конкретно это купе Mercedes столь дорогое еще и потому, что отлично сохранилось. Пробег авто составляет всего 4898 км.

Mercedes 500 SEC AMG 6.0 визуально отличается от стандартного купе обвесом, расширенными крыльями и задним спойлером. Кроме того, его выдают особые колесные диски и четыре выхлопных трубы.

Под капотом установлен 375-сильный V8 Фото: RM Sotheby's

Салон Mercedes 500 SEC отделан кожей и деревом. Внутри установлены спортивные кресла и руль, а также заменены приборы.

Главная гордость Mercedes 500 SEC AMG – его 6,0-литровый 32-клапанный V8 мощностью 375 л. с. С 4-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает около 6 с, а максимальная скорость превышает 260 км/ч. Замедляют авто тормоза Brembo.

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