В Киеве замечен самый доступный электромобиль BMW (фото)

Электрокроссовер BMW iX1 оснащен 313-сильной установкой и способен разогнаться до 100 км/ч за 5,6 с. Запас хода авто достигает 439 км.

В Киеве сфотографировали новый BMW iX1. Электрическая версия кроссовера X1 в нынешнем году появилась на украинском рынке. Снимки авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Кроссовер BMW X1 третьего поколения стал доступен не только в бензиновых, дизельных и гибридных версиях, но и с электрической установкой. Визуально электромобиль BMW iX1 отличается только дизайном решетки радиатора. В салоне на передней панели установлен большой изогнутый дисплей.

После прекращения выпуска BMW i3 именно iX1 является самым доступным электромобилем немецкой марки. В Украине цены стартуют с 1,72 млн гривен за 204-сильную переднеприводную версию.

На фото попал топовый вариант BMW iX1 xDrive30 с полным приводом и двумя моторами общей мощностью 313 л. с. – такой кроссовер стоит от 1,91 млн гривен. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,6 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 180 км/ч.

В салоне установлен изогнутый дисплей Фото: BMW

Электромобиль BMW iX1 2023 оснащен батареей емкостью 64,7 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 439 км.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине появился стильный китайский электромобиль с запасом хода 560 км.

Также мы писали, что в Киеве видели самый роскошный Volvo за 128 000 евро.