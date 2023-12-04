В Украине заметили китайского конкурента Tesla Model S с запасом хода 562 км (фото)

Xpeng P7 Performance оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 429 сил. Автомобиль разгоняется до сотни всего за 4,3 секунды, а запас хода составляет 562 км.

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В Киеве заметили китайский электрический седан Xpeng P7. Эта модель отличается стильным дизайном, большим запасом хода и мощной силовой установкой. Снимки авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Xpeng P7 имеет обтекаемый силуэт и предлагает богатое оснащение. Передние боковые двери седана открываются вверх, почти как у некоторых моделей Lamborghini.

Замеченный в Киеве электромобиль окрашен в белый цвет. Внешний вид дополняют легкосплавные колесные диски черного цвета.

Этот Xpeng P7 Performance окрашен в белый цвет Фото: Topcars UA

Габариты Xpeng P7:

длина — 4880 мм;

ширина — 1896 мм;

высота — 1450 мм;

колесная база — 2998 мм.

В Киеве был замечен Xpeng P7 в заряженной версии Performance. Он оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 429 л.с. и 655 Нм крутящего момента.

В интерьере Xpeng P7 расположены два больших дисплея Фото: Xpeng

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,3 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 170 км/ч.

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На Xpeng P7 Performance установлена аккумуляторная батарея емкостью 80.9 кВт⋅час. Запас хода составляет 562 км на одном заряде.

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