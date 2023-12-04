В Украине заметили китайского конкурента Tesla Model S с запасом хода 562 км (фото)
Xpeng P7 Performance оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 429 сил. Автомобиль разгоняется до сотни всего за 4,3 секунды, а запас хода составляет 562 км.
В Киеве заметили китайский электрический седан Xpeng P7. Эта модель отличается стильным дизайном, большим запасом хода и мощной силовой установкой. Снимки авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Xpeng P7 имеет обтекаемый силуэт и предлагает богатое оснащение. Передние боковые двери седана открываются вверх, почти как у некоторых моделей Lamborghini.
Замеченный в Киеве электромобиль окрашен в белый цвет. Внешний вид дополняют легкосплавные колесные диски черного цвета.
Габариты Xpeng P7:
- длина — 4880 мм;
- ширина — 1896 мм;
- высота — 1450 мм;
- колесная база — 2998 мм.
В Киеве был замечен Xpeng P7 в заряженной версии Performance. Он оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 429 л.с. и 655 Нм крутящего момента.
Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,3 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 170 км/ч.Важно
На Xpeng P7 Performance установлена аккумуляторная батарея емкостью 80.9 кВт⋅час. Запас хода составляет 562 км на одном заряде.
Ранее Фокус писал, что в Португалии сфотографировали спорткар Porsche 911 TechArt GT Street на украинских номерах.