В Україні помітили китайського конкурента Tesla Model S із запасом ходу 562 км (фото)

Xpeng P7 Performance оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 429 сил. Автомобіль розганяється до сотні всього за 4,3 секунди, а запас ходу становить 562 км.

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У Києві помітили китайський електричний седан Xpeng P7. Ця модель відрізняється стильним дизайном, великим запасом ходу і потужною силовою установкою. Знімки авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Xpeng P7 має обтічний силует і пропонує багате оснащення. Передні бічні двері седана відчиняються вгору, майже як у деяких моделей Lamborghini.

Помічений у Києві електромобіль пофарбований у білий колір. Зовнішній вигляд доповнюють легкосплавні колісні диски чорного кольору.

Цей Xpeng P7 Performance пофарбований у білий колір Фото: Topcars UA

Габарити Xpeng P7:

довжина — 4880 мм;

ширина — 1896 мм;

висота — 1450 мм;

колісна база — 2998 мм.

У Києві був помічений Xpeng P7 у зарядженій версії Performance. Він оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 429 к.с. і 655 Нм крутного моменту.

В інтер'єрі Xpeng P7 розташовані два великі дисплеї Фото: Xpeng

Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,3 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці 170 км/год.

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На Xpeng P7 Performance встановлено акумуляторну батарею місткістю 80.9 кВт⋅год. Запас ходу становить 562 км на одному заряді.

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