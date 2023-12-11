Новый недорогой кроссовер Renault с заводским ГБО рассекретили до премьеры (фото)

Новый Renault Captur 2024 существенно изменится внешне и внутри. Кроссовер будет доступен в бензиновых и гибридных модификациях.

В интернете опубликованы патентные изображения нового Renault Captur 2024. Компактный кроссовер В-класса пройдет плановую модернизацию и может быть представлен до конца нынешнего года. Об этом сообщает французский сайт L’argus.

Кроссовер предложат в бензиновых и гибридных версиях Фото: largus.fr

Дизайн Renault Captur 2024 изменят в новом фирменном стиле, дебютировавшем на старших кроссоверах Rafale и Scenic. У авто полностью новая передняя часть с рубленными линиями, продолговатыми фарами и изогнутыми ходовыми огнями. Решетка радиатора станет продолговатой.

Также появилась информация, что линейку может расширить удлиненная версия модели. Ее назовут Grand Captur.

Салон Renault Captur не показали, но известно, что он получит улучшенную мультимедийную систему OpenR Link с 10-дюймовым тачскрином – как у нового Duster 2024.

Кроссовер могут представить до конца года Фото: largus.fr

Новый Renault Captur со старта получит 1,0-литровый бензиновый турбомотор на 100 л. с. (он может быть дополнен заводским ГБО) и 145-сильную гибридную установку. А вот на смену 1,3-литровой турбочетверке может прийти 1,2-литровый мотор на 130 л. с., дополненный 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой.

К слову, недавно на патентных изображениях рассекретили и новый компактный электромобиль Renault 5.

Также Фокус писал про новый Duster в кузове пикап.