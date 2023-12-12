Премиум из 90-х: обнаружена роскошная 27-летняя Mazda в состоянии нового авто (фото)

Mazda Millenia — премиальный седан Е-класса с дорогой внутренней отделкой и богатой комплектацией. Автомобиль оснащен климат-контролем и электроприводом передних сидений.

В США обнаружена идеально сохраненная Mazda Millenia 1996 года. Седан проехал всего 2045 км (1272 мили). Об этом сообщает сайт Carscoops.

Седан проехал всего 2045 км за 27 лет Фото: carscoops.com

Mazda Millenia была приобретена в американском штате Вирджиния и больше стояла в гараже, чем ездила. Автомобиль выглядит как новый.

Кузов Mazda Millenia идеально сохранился – на нем нет ржавчины или каких либо повреждений. У седана родная резина и очень хорошее состояние внутренней отделки.

Салон отделан кожей и деревом Фото: carscoops.com

Millenia – американское название более дорогой версии Mazda Xedos 9. Седан Е-класса позиционировали, как премиальный, и он пытался конкурировать с Acura, Infiniti и Lexus.

Передние сиденья получили электропривод Фото: carscoops.com

Именно поэтому салон Mazda Millenia отделан кожей и деревом, есть климат-контроль, круиз-контроль, 2 подушки безопасности и электропривод передних сидений.

Mazda Xedos 9/Millenia оснащен 2,5-литровым бензиновым V6 мощностью 173 л. с. В паре с ним работает 4-ступенчатая автоматическая КПП.

Под капотом установлен 2,5-литровый V6 Фото: carscoops.com

Сейчас эта капсула времени Mazda Millenia выставлена на продажу в США. За нее просят 18 700 долларов.

К слову, в современной линейке Mazda также появились премиальные модели — такие, как кроссовер CX-60, побывавший на тесте Фокуса.

Также мы сообщали, что в Украине обнаружили Lexus 2007 года с пробегом всего 673 км.