Ничейные машины и заросший трек: на видео показали закрытый автозавод в Италии

Предприятие Pininfarina в Сан-Джорджио прекратило свою работу более 10 лет назад. Ранее там собирали модели Cadillac, Ferrari и Alfa Romeo.

В Италии простаивает целый автомобильный завод Pininfarina. Предприятие не рабает с 2011 года и постепенно разрушается и страдает от вандалов. Его показали на видео Youtube-канала Forgotten Buildings.

На парковке стоят заброшенные прототипы Alfa Romeo Фото: скриншот / YouTube

Заброшенный завод Pininfarina расположен в городке в Сан-Джорджио близ Турина. Его сборочные цехи сохранились, но тестовый трек уже порос травой, а отдельные помещения разграблены или подверглись вандализму.

Тестовый трек уже успел зарасти Фото: скриншот / YouTube

На парковке предприятия сохранились тестовые автомобили. Большинство из них – Alfa Romeo Brera и Spider, которые выпускали там до 2010 года.

Ателье Pininfarina известно своим дизайном для Ferrari, Alfa Romeo и других брендов, но мало кто знает, что оно непосредственно выпускало авто.

Завод в Сан-Джоржио не такой уж и старый – он построен в 1986 году специально для производства кузовов Cadillac Allante. Их отправляли в США, где осуществлялась окончательная сборка авто. Позже на предприятии наладили сборку Ferrari Testarossa, Peugeot 406 Coupe, а также модели Alfa Romeo. Кризис 2008 года сильно ударил по Pininfarina: компания пережила банкротство, сменила владельца, закрыла предприятие в Сан-Лдорджио и сейчас занимается только дизайном авто.

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