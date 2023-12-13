В Украине заметили очень редкий спорткар Toyota 90-х (фото)

Заряженная Toyota Celica SS-III оснащена высокооборотистой 2,0-литровой четверкой на 200 сил. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с и развить 220 км/ч.

В Киеве сфотографировали купе Toyota Celica шестого поколения. Сама по себе эта модель уже стала редкостью на наших дорогах, а эта модель в заряженном исполнении SS-III – еще больший раритет. Ее снимки появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Toyota Celica шестой генерации выпускали с 1993 по 1999 года. Модель предлагали в трек версиях – двухдверное купе, трехдверное купе-лифтбэк (как этот автомобиль) и кабриолет.

Большинство Toyota Celica оснащались бензиновыми двигателями объемом 1,8 л (110 л. с.) и 2,2 л (135 л. с.), однако эта версия SS-III – особенная. Ее создали в 1995 году к 25-летию Celica и оснастили высокооборотистой 2,0-литровой четверкой на 200 л. с. и 206 Нм.

С 5-ступенчатой механической КПП спорткар Toyota Celica SS-III способна разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с и развить 220 км/ч. Примечательно, что это не самая быстрая версия модели – предлагали и 255-сильный вариант GT-4.

От стандартного купе Toyota Celica SS-III отличается обвесом и спойлером. Конкретно этот автомобиль также получил новые колесные диски и выхлоп.

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