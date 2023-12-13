Современная классика: обнаружена редкая Tesla 2010 года без пробега (фото)

Спорткар Tesla Roadster выглядит как новый, ведь он не выезжал на дороги с момента покупки. Авто оснащено 248-сильным мотором и получило опциональный карбоновый пакет.

В США обнаружен электромобиль Tesla Roadster 2010 года в новом состоянии. Спорткар не эксплуатировался и простоял 13 лет в гараже. Об авто рассказали на сайте Gruber Motors.

Спорткар является 592-м из 2450 выпущенных Tesla Roadster

Tesla Roadster нашли в американском штате Нью-Мексико, а сейчас перевезли в Аризону. На одометре электрокара высвечивается пробег в 61 км, однако следует отметить, что все Roadster перед поставкой клиентам проходили около 50 км обкатки и испытаний.

Это не только капсула времени, но и Tesla Roadster с самым маленьким в мире пробегом. Сейчас авто хотят выставить на аукцион, причем надеются выручить за него не менее 100 000 долларов.

Салон авто выглядит как новый

Электромобиль Tesla выглядит так, будто только сошел с конвейера. Его кузов и салон в идеальном состоянии, а днище чистое. Кабриолет также оснащен опционным карбоновым пакетом. Впрочем, из-за длительного простоя электрокару понадобится замена батареи.

Автомобиль является 592-м из 2450 выпущенных Tesla Roadster. Он оснащен 248-сильным мотором и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с.

Электромобилю понадобится замена батареи

Все Tesla Roadster оснащались батареей емкостью 53 кВт∙ч. Заявленный запас хода электрокара составляет 393 км.

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