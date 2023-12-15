Немецкая долговечность: старый Mercedes 90-х завелся и поехал после 9 лет простоя (видео)

Mercedes E-Class W210 не выезжал на дороги с 2013 года. После установки нового аккумулятора его дизельный двигатель легко завелся.

В Эстонии удалось вернуть к жизни Mercedes-Benz E-Class 1996 года. Последние 9 лет этот седан простоял заброшенным в гараже. Видео с авто опубликовали на Youtube-канале Flexiny.

Седан без проблем завелся Фото: скриншот / YouTube

В последний раз Mercedes E-Class W210 проходил техосмотр в 2013 году. Когда его отмыли, то выяснилось, что кузов авто в неплохом состоянии – на нем нет ржавчины и видны лишь мелкие повреждения.

Автомобиль оказался исправным и беспроблемным Фото: скриншот / YouTube

Дизельный двигатель Mercedes E-Class также хорошо сохранился. После установки нового аккумулятора и нескольких попыток завести он ожил – не пришлось выполнять даже базовое обслуживание.

Автомобилю подкачали шины и он поехал. Машину испытали на грунтовке и подвеска справилась – она также в неплохом состоянии. Также у Mercedes E-Class работает печка.

Mercedes E-Class W210 выпускали с с 1994 по 2003 годы. Конкретно этот седан – Mercedes E300 CDI с рядным шестицилиндровым дизелем объемом 3,0 л и мощностью 140 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 12,9 с и развить 205 км/ч, а средний расход топлива составляет 7,4 л/100 км.

Старые дизельные Mercedes-Benz отличаются надежность. Недавно после 14 лет простоя на свалке был оживлен Mercedes W123 1982 года.

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