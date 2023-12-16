В Австралии автомобильный номер оценили в $6,7 миллиона (фото)

Автомобильный номер NSW 1 является старейшим в Австралии — ему около 100 лет. С середины 30-х годов он оставался в одной семье.

Платные номера авто становятся все дороже не только в Украине. В Австралии за эксклюзивный номерной знак готовы отдать 10 миллионов австралийских долларов ($6,7 миллиона). Об этом сообщает сайт аукционного дома Lloyds.

Автомобильный номер NSW 1 расшифровывается как New Southern Wales 1 ("Новый Южный Уэльс 1"). Он считается самым старым номерным знаком, использующимся в Австралии.

Слева на фото — Daimler с номером NSW 1 Фото: Lloyds Auctions

Известно, что номер авто около 100 лет назад получил руководитель полиции штата Новый Южный Уэльс. В 30-х годах он перешел бизнесмену сэру Фредерику Стюарту, который повесил его на свой Oldsmobile, а затем — на роскошный Daimler.

После смерти Фредерика Стюарта номерной знак остался в его семье — его перевешивали с машины на машину. В 1988 году его вдова Мейджори Стюарт отказалась продать номер за $134 000. Лишь теперь семья Стюарт решила выставить табличку на продажу. Аукцион продлится до середины января, то есть стоимость номера NSW 1 может еще вырасти.

К слову, это далеко не самый дорогой номер авто в мире. Недавно в Дубае на аукционе продали номерной знак Р 7 за 15 рекордные миллионов долларов.

Также Фокус сообщал, что в Киеве на аукционе продали уникальный мотоцикл BMW, созданный украинскими мастерами.