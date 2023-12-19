Самый практичный суперкар: McLaren презентовал нетипичную модель на каждый день (фото)

Новый McLaren GTS — практичный суперкар с двумя багажниками и мягкой подвеской. Купе способно разгоняться до сотни за 3,2 с и развивать 326 км/ч.

Представлен новый McLaren GTS – самая необычная модель британской марки. Преемника модели GT позиционируют, как суперкар для повседневного использования. Его подробности раскрыли на официальном сайте британской марки.

Новый McLaren GTS – не абсолютно новая модель, а обновленный вариант купе GT. Отличить его можно по измененной передней части, новому обвесу и другим колесным дискам. Кроме того, в конструкции стало больше карбона, что снизило массу авто до 1520 кг.

Авто оснащено 635-сильным V8 твин-турбо Фото: McLaren

Салон McLaren GTS не изменился, внутри только улучшили отделку – уже в базовой версии теперь использована кожа Nappa. Установлены комфортабельные кресла с электроприводом и подогревом.

Новый McLaren GTS внутри просторнее большинства среднемоторных суперкаров. К тому же, у него два багажника суммарным объемом 570 л: 420-литровый задний и 150-литровый передний. Таким образом купе приспособили для дальних поездок.

Суперкар McLaren GTS сохраняет 4,0-литровый V8 твин-турбо, но его мощность выросла до 635 л. с. С 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с, а до 200 км/ч – 8,9 с. Максимальная скорость составляет 326 км/ч.

Салон McLaren GTS отделан кожей Nappa Фото: McLaren

Подвеска McLaren GTS с адаптивными амортизаторами несколько мягче, чем у других суперкаров британской марки. Кроме того, есть система подъема "носа" для проезда лежачих полицейских. Замедляют купе новые карбоново-керамические диски диаметром 390 мм спереди и 380 мм сзади.

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