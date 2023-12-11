Сделай сам: представлен первый суперкар из Литвы (фото)

Новый Rhino RR01 — легкое обтекаемое купе для трека с огромным антикрылом. Его можно купить без мотора либо же оснастить 480-сильным V10.

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Литовская компания Rhino Racing представила суперкар RR01. Авто будут продавать в виде кит-кара – набора деталей, из которых можно собрать машину. Об этом сообщается на сайте Carscoops.

Суперкар продают в виде набора деталей и собирать его необходимо самому

Новый Rhino RR01 – обтекаемое трековое купе с поднимающимися вверх дверями и большими круглыми фарами. Оно получило обвес и огромное антикрыло. В основе авто лежит алюминиевая трубчатая рама, на которую установлен кузов из стеклопластика.

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Салон Rhino RR01 довольно простой. Ради снижения веса отказались от отделки, шумоизоляции и кондиционера. Цифровой щиток приборов вынесен прямо на руль-штурвал.

Сзади установлено огромное антикрыло

Rhino RR01 предлагают в двух версиях. Стандартный вариант стоит 25 000 евро и оснащен регулируемыми амортизаторами. Облегченная версия с поликарбонатом вместо стекла и 19-дюймовыми шинами Toyo обойдется в 27 500 евро.

Панель приборов установлена на руле

Столь низкая цена обусловлена тем, что литовский суперкар продают без двигателя. Владелец при сборке может установить любой свой мотор либо же дозаказать за 37 500 евро 5,2-литровый 480-сильный V10 от Audi R8 и секвентальную КПП.

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