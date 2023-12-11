Зроби сам: представлений перший суперкар з Литви (фото)

Новий Rhino RR01 — легке обтічне купе для треку з величезним антикрилом. Його можна купити без мотора або ж оснастити 480-сильним V10.

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Литовська компанія Rhino Racing представила суперкар RR01. Авто продаватимуть у вигляді кіт-кара — набору деталей, з яких можна зібрати машину. Про це повідомляється на сайті Carscoops.

Суперкар продають у вигляді набору деталей і збирати його необхідно самому

Новий Rhino RR01 — обтічне трекове купе з дверцятами, що піднімаються вгору, і великими круглими фарами. Воно отримало обвіс і величезне антикрило. В основі авто лежить алюмінієва трубчаста рама, на яку встановлено кузов зі склопластику.

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Салон Rhino RR01 доволі простий. Заради зниження ваги відмовилися від оздоблення, шумоізоляції та кондиціонера. Цифровий щиток приладів винесено просто на кермо-штурвал.

Ззаду встановлено величезне антикрило

Rhino RR01 пропонують у двох версіях. Стандартний варіант коштує 25 000 євро і оснащений регульованими амортизаторами. Полегшена версія з полікарбонатом замість скла і 19-дюймовими шинами Toyo обійдеться в 27 500 євро.

Панель приладів встановлена на кермі

Настільки низька ціна зумовлена тим, що литовський суперкар продають без двигуна. Власник під час складання може встановити будь-який свій мотор або ж дозамовити за 37 500 євро 5,2-літровий 480-сильний V10 від Audi R8 і секвентальну КПП.

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