Перегоновий бетмобіль: у Новій Зеландії створили 1013-сильний надшвидкий суперкар (фото)

Rodin FZero може стати найшвидшим автомобілем для гоночного треку. Новинка оснащена 1013-сильною гібридною установкою та здатна розвивати швидкість 360 км/год.

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Новозеландська компанія Rodin Cars представила суперкар FZero. Новинка обіцяє стати найшвидшим автомобілем для перегонового треку. Про це повідомили на сайті AutoExpress.

Засновником Rodin Cars є перегонник і мільярдер Девід Дікер. Суперкар уже пройшов перше випробування на гоночному треку.

Rodin FZero отримав легкий кузов, який повністю виготовлений із карбону. За словами Дікера, він хотів створити альтернативу для боліда "Формули-1", але із закритими кузовними панелями.

Кузов Rodin FZero виготовлено з вуглецевого волокна Фото: Rodin Cars

Ззаду розташоване масивне антикрило. За словами виробника, максимальна притискна сила суперкара становить близько 4000 кг.

Ззаду встановлено масивне антикрило Фото: Rodin Cars

Rodin FZero має одномісну кабіну. Усередині немає нічого, що відривало б водія від поїздки.

Суперкар оснащений гібридною установкою з 4,0-літровим турбованим двигуном V10 і електромотором сумарною потужністю 1013 к.с. і 700 Нм крутного моменту. Вона працює в парі з 8-ступінчастою секвентальною коробкою передач. Максимальна швидкість становить 360 км/год.

За словами засновника Rodin Cars, FZero виявився швидшим за всі дорожні суперкари. У плани компанії входить доопрацювання новинки, яка дасть змогу зробити її швидшою за болід "Формули-1".

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Вартість Rodin FZero складе близько 2,3 млн доларів. Модель випустять обмеженим тиражем.

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