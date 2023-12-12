Карбоновый кузов и 1300 сил: раскрыты подробности сверхмощного китайского суперкара (фото)

BYD YangWang U9 — скоростной электрический суперкар мощностью 1305 сил. Он способен разогнаться до сотни за 2 с и развить 300 км/ч.

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BYD Auto готовится запустить в производство свою самую быструю и эксклюзивную модель YangWang U9. Электрический суперкар выйдет на рынок в 2024 году и будет стоить от миллиона юаней ($140 000). Теперь стали известны основные характеристики авто – их опубликовали на сайте CarNewsChina.

Новый BYD YangWang U9 – обтекаемое двухместное купе с карбоновым кузовом. У него выраженный "нос" и тоненькие С-образные фары со светодиодной оптикой. Автомобиль получился довольно крупным.

Кузов авто выполнен из карбона Фото: CarNewsChina

Габариты BYD YangWang U9:

длина – 4966 мм;

ширина – 2029 мм;

высота – 1295 мм;

колесная база – 2900 мм.

На передней панели установлены три дисплея Фото: BYD Auto

Салон BYD YangWang U9 отделан кожей, алькантарой и карбоном. На передней панели установлены сразу три дисплея.

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Китайский электромобиль получился весьма тяжелым – 2475 кг. Впрочем, он получил четыре электромотора суммарной мощностью 1305 л. с., поэтому способен разогнаться до 100 км/ч за 2 с и развить 300 км/ч.

Суперкар BYD YangWang U9 получил батарею на 75 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 700 км. В арсенале авто — пневмоподвеска с индивидуальными настройками для каждого колеса.

К слову, это не самый мощный китайский автомобиль — существуют модели мощностью свыше 1800 сил.

Также Фокус рассказывал, что BYD готовят и недорогой электрический кроссовер за $14 000.