Новый BMW M5 2024 рассекретили в рождественском поздравлении (видео)

Новый BMW M5 предложат не только в кузове седан, но и как универсал. Автомобиль получит гибридную установку мощностью свыше 700 сил.

Появились официальные фото и видео BMW M5 нового поколения. Заряженная версия BMW 5 Series появится в 2024 году, а пока ее показали в рождественском ролике с Санта-Клаусом. Его опубликовали на Youtube-канале BMW Motorsport.

На фото и видео попал универсал BMW M5 Touring Фото: BMW

По сюжету, новый BMW M5 является рождественским подарком. Его заказали в письме Санта-Клаусу, а тот поставил авто под елкой.

Примечательно, что на тизеры попал не седан, а универсал BMW M5 2024. Авто не получило огромную решетку радиатора, как младшая модель BMW M3, но можно разглядеть более агрессивный передний бампер, обвес и расширенные крылья. Сзади обращают на себя внимание спойлер и четыре выхлопных трубы.

Авто получит гибридную установку мощностью не менее 700 сил Фото: скриншот / YouTube

Салон BMW M5 на фото и видео не видно, но наверняка седан и универсал получат спортивные сиденья и руль.

Известно, что новый BMW M5 сохранит 4,4-литровый V8 твин-турбо, но его дополнят плагин-гибридной установкой – как в кроссовере BMW XM. Ее отдача превысит 700 сил, а еще авто сможет передвигаться на электротяге. Все BMW M5 2024 будут полноприводными.

К слову, недавно был рассекречен и новый BMW X3. Дизайн кроссовера серьезно изменится.

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