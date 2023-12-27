В Киеве обнаружена парковка с редкими японскими спорткарами 90-х (фото)

На киевской стоянке собраны три редких спорткара Mitsubishi. Два автомобиля предназначены для японского рынка и имеют руль с правой стороны.

В Киеве нашли "кладбище" спортивных Mitsubishi 90-х годов. Автомобили стоят под открытым небом на парковке одного из столичных гаражных кооперативов. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Mitsubishi GTO

На стоянке собраны три японских спорткара. Ярко-красное купе Mitsubishi GTO тюнинговано и, судя по номерам, в последний раз перерегистрировано в 2020 году.

Mitsubishi GTO – это версия модели 3000GT для японского рынка, поэтому руль у него справа. Переднеприводное авто оснащено 3,0-литровым V6 мощностью 228 л. с.

Mitsubishi Lancer Evo III

Седан Mitsubishi Lancer Evolution III – большая редкость и не исключено, что это авто единственное в Украине. У него также руль справа, ведь эта модель продавалась исключительно в Японии (на экспорт начали поставлять более поздние Lancer Evo).

Полноприводный седан оснащен 2,0-литровым 270-сильным турбомотором. Интересно, что у него российские номера из Забайкалья и неизвестно, как авто преодолело 7000 км до Киева.

Mitsubishi GTO тюнингован

Третья модель – купе Mitsubishi Eclipse первого поколения, которое выпускали с 1989 по 1994 годы. Также на фото можно заметить "Волгу" ГАЗ-21.

Ранее Фокус сообщал, что в нашей стране обнаружили редкое итальянское авто 70-х с оригинальной конструкцией.

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