На европейский рынок выходит недорогой электрический фургон с запасом хода 420 км (фото)
SWM X30L EV — небольшой электрический фургон длиной 4,5 метра с большим грузовым отсеком. Бюджетная модель получила 41-сильный мотор.
Китайский бренд SWM расширяет свою линейку в Европе. Если ранее на рынок вывели бензиновые семейные кроссоверы, то теперь пришло время для электрической коммерческой модели X30L EV. Об этом сообщает сайт Motor.es.
Новый SWM X30L EV – небольшой фургон длиной 4,5 м при колесной базе в 2,9 м. У него сдержанный дизайн с короткими свесами кузова и крупными фарами.
Модель выпускается в грузовом, грузопассажирском и пассажирском исполнении, однако пока в Европе будет предложен только фургон. Его грузовой отсек длиной 2,5 м имеет объем 5 кубометров.
В салоне фургона установлен 10-дюймовый сенсорный дисплей. Также комплектация SWM X30L EV включает кондиционер, ESP, аудиосистему и парктроник.
Китайский электромобиль оснащен электромотором на 41 л. с. и 200 Нм. Батарея емкостью 41,8 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 300 км в смешанном цикле и 420 км – при городской езде. Также предусмотрена функция двунаправленной зарядки.
Продажи SWM X30L EV в Европе стартуют с 2024 года. Цена электрокара составит 31 500 евро.
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