На европейский рынок выходит недорогой электрический фургон с запасом хода 420 км (фото)

SWM X30L EV — небольшой электрический фургон длиной 4,5 метра с большим грузовым отсеком. Бюджетная модель получила 41-сильный мотор.

Китайский бренд SWM расширяет свою линейку в Европе. Если ранее на рынок вывели бензиновые семейные кроссоверы, то теперь пришло время для электрической коммерческой модели X30L EV. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Запас хода авто достигает 420 км

Новый SWM X30L EV – небольшой фургон длиной 4,5 м при колесной базе в 2,9 м. У него сдержанный дизайн с короткими свесами кузова и крупными фарами.

Модель выпускается в грузовом, грузопассажирском и пассажирском исполнении, однако пока в Европе будет предложен только фургон. Его грузовой отсек длиной 2,5 м имеет объем 5 кубометров.

Объем грузового отсека составляет 5 кубометров

В салоне фургона установлен 10-дюймовый сенсорный дисплей. Также комплектация SWM X30L EV включает кондиционер, ESP, аудиосистему и парктроник.

Китайский электромобиль оснащен электромотором на 41 л. с. и 200 Нм. Батарея емкостью 41,8 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 300 км в смешанном цикле и 420 км – при городской езде. Также предусмотрена функция двунаправленной зарядки.

В салоне установлен сенсорный дисплей

Продажи SWM X30L EV в Европе стартуют с 2024 года. Цена электрокара составит 31 500 евро.

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