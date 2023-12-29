Эксклюзив высшей пробы: самые дорогие автомобили 2023 года (фото)

Среди самых дорогих автомобилей 2023 года — экзотические суперкары и редкие старинные модели. Цена некоторых машин достигает 30-50 миллионов долларов.

Новые автомобили дорожают из года в год и особенно рост цен заметен в элитном сегменте. Суперкары и роскошные модели за несколько миллионов долларов уже никого не удивляют. Впрочем, даже они дешевле некоторых коллекционных ретро-авто, стоимость которых исчисляется десятками миллионов долларов. Фокус выбрал самые дорогие автомобили, проданные в 2023 году.

10 место. Pagani Huayra Imola Roadster – свыше 6 000 000 долларов

Pagani Huayra Imola Roadster Фото: Pagani

Выпустят всего 8 Pagani Huayra в исполнении Imola Roadster. Точная стоимость суперкара не разглашается, но известно, что она превышает $6 миллионов. Кабриолет облегчен до 1260 кг и получил аэродинамический пакет, а мощность 6,0-литрового V12 от Mercedes-AMG подняли до 850 сил.

9 место. Mercedes CLK-GTR Roadster 2002 года – 10 235 000 долларов

Mercedes CLK-GTR Roadster Фото: RM Sotheby's

Родстер Mercedes CLK-GTR большая редкость – выпущено всего 6 таких авто. По сути, это серийная версия гоночного авто. Хотя ему более 20 лет, характеристики до сих пор впечатляют. Огромный 6,9-литровый V12 на 623 л. с. и 6-ступенчатая секвентальная КПП позволяют разгоняться до сотни за 3,8 с и развивать 344 км/ч.

8 место. Bugatti Chiron Profilée – 10 677 740 долларов

Bugatti Chiron Profilée Фото: Bugatti

Самый дорогой Bugatti Chiron выпущен в одном-единственном экземпляре. У суперкара улучшена аэродинамика, а также особый цвет кузова и очень дорогая отделка салона кожей и карбоном. 1500-сильный двигатель W16 остался без изменений: с ним купе разгоняется до 100 км/ч за 2,5 с и развивает 420 км/ч.

7 место. Jaguar XKSS 1957 года – 13 205 000 долларов

Jaguar XKSS Фото: RM Sotheby's

Jaguar XKSS нередко называют первым в мире суперкаром. В основе авто лежит спортпрототип Jaguar D-Type, трижды выигрывавший 24-часовую гонку в Ле-Мане. Из-за пожара на заводе Jaguar модель не стала массовой – выпустили только 16 таких авто. 260-сильная шестерка разгоняет родстер до 240 км/ч.

6 место. Ferrari 250 LM 1964 года – 16 800 000 долларов

Ferrari 250 LM Фото: Artcurial

Среднемоторный суперкар Ferrari 250 LM создавался для гонок и также побеждал в Ле-Мане. Впрочем, конкретно это авто было запасным в команде, а потому имеет малый пробег и идеально сохранилось. Обтекаемое купе с 3,3-литровым V12 на 320 сил способно развить 290 км/ч. Модель выпущена тиражом в 32 экземпляра.

5 место. Ferrari 250 GT California Spider 1962 года – 18 045 000 долларов

Ferrari 250 GT California Spider Фото: GOODING&COMPANY

Ferrari 250 GT California Spider – одна из самых редких и ценных моделей в истории итальянской марки. Выпущено только 106 таких кабриолетов с дизайном от ателье Scaglietti и 260-сильным V12 объемом 3,0 л. Это был один из самых быстрых автомобилей своего времени – его максимальная скорость составляет 260 км/ч.

4 место. Mercedes-AMG Petronas W04 2013 года – 18 800 000 долларов

Mercedes-AMG Petronas W04 Фото: RM Sotheby's

На этом гоночном авто выступал семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон. Авто выиграло только один Гран-при Венгрии 2013 года, а высокая цена обусловлена тем, что болиды Mercedes очень редко продают. К тому же, это последний Mercedes W04 – последняя модель для "Формулы-1" с атмосферным V8 на 750 сил.

3 место. Rolls-Royce Droptail – около 30 000 000 долларов

Rolls-Royce Droptail Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Droptail – самый дорогой новый автомобиль в истории. Выпустят лишь четыре роскошных кабриолета с индивидуальным дизайном. К примеру, первый Droptail получил дорогие часы и мозаику на передней панели, выполненную из 1603 кусочков дерева. Под капотом установлен 593-сильный V12.

2 место. Ferrari 412P 1967 года – 30 200 000 долларов

Ferrari 412P Фото: bonhams.com

Ferrari 412P – один из самых красивых гоночных автомобилей всех времен. Элегантное обтекаемое купе с 420-сильным V12 способно развить 306 км/ч. Собрали только четыре таких спорткара, а конкретно это авто побеждало в соревнованиях в Швеции и Германии, а также стало третьим в престижной 1000-километровой гонке в Бельгии.

1 место. Ferrari 250 GTO 1962 года – 51 700 000 долларов

Ferrari 250 GTO Фото: RM Sotheby's

Ferrari 250 GTO – самая дорогая модель итальянского бренда, ее стоимость на аукционах порой доходит до $70 миллионов. Обтекаемое купе доминировало на гоночных трассах и в 1962-1964 годах принесло Ferrari три титула чемпиона мира. Конкретно этот автомобиль особенный, ведь вместо стандартного 3,0-литрового V12 получил 4,0-литровый мотор на 390 л. с. Таких купе существует лишь три.

Примечательно, что Ferrari 250 GTO – не самое дорогое авто всех времен и народов. Этот титул принадлежит купе Mercedes 300 SLR 1955 года за 142 миллиона долларов.

Также Фокус рассказывал, что на аукцион выставили редкий 30-летний Porsche 911 с пробегом всего 10 км.